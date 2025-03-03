Bodrum Belediyesi'nden kamusal alan işgaline müdahale
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Bodrum’da zabıta ekipleri, kamusal alanı işgal eden iş makinelerine uygulama gerçekleştirdi.
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kamusal alanları işgal eden iş makinelerine uygulama yaparken araç sahiplerine ulaşarak uyarılarda bulundu. İş makinelerinin kaldırılması sağlanırken sahiplerine ulaşılamayan araçlara Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesi 1. ve 7. Fıkrasından işlem yapıldı.
Zabıta ekipleri, kamusal alan işgaline yönelik uygulamaların Bodrum genelinde devam edeceğini belirtti.
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