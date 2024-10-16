  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediyesi'nden kanal açma ve temizlik çalışması

Bodrum Belediyesi'nden kanal açma ve temizlik çalışması

Bodrum Belediyesi'nden kanal açma ve temizlik çalışması
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi, Bodrum genelinde mazgal, menfez ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik ve kanal açma çalışmaları kapsamında yağmur suyu hatları ile mazgallar temizlenerek tazyikli suyla yıkanıyor. Çalışmalar ile hatların sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanırken yağışlarda meydana gelebilecek su baskınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ekipler şimdiye kadar Umurça Mahallesi Üçkuyular Caddesi ve Yaka Sokak; Eskiçeşme Mahallesi Çoban Yıldızı, Değirmenler, Ergun Soykan, 1419 sokak; Kumbahçe Mahallesi 2420, İmren, Ortanca, Rasathane sokakta çalışma yaptı. Ayrıca Çarşı Mahallesi Atatürk ve Türkkuyusu caddesi ile Neyzen Tevfik Caddesinin büyük bir kısmında ve Ortakent, Gümüşlük İslamhaneleri, Bahçelievler ve Turgutreis mahallelerinde sıkıntı oluşturabilecek noktalarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, belirlenen plan doğrultusunda çalışmalarına devam edecek. Çalışmalar kapsamında trafiğe kapanması planlanan güzergahlara https://www.bodrum.bel.tr/ kapali_yollar linkinden ulaşılabilir.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TOKİ'den yüzde 15 peşinat, 120 aya varan vade ile 47 ilde yüzlerce konut ve iş yerini satışa çıkardı TOKİ'den yüzde 15 peşinat, 120 aya varan vade ile 47 ilde yüzlerce konut ve iş yerini satışa çıkardı Real Madrid’de Arda Güler krizi çıktı Real Madrid’de Arda Güler krizi çıktı Emekliler 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı ? Emekliler 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı ? Survivor'un sevilen yarışmacısı hayatını kaybetti Survivor'un sevilen yarışmacısı hayatını kaybetti 5,9'luk depreme canlı yayında yakalanan spikerin korku dolu anları 5,9'luk depreme canlı yayında yakalanan spikerin korku dolu anları TL karşısında zirveye yapışan Dolar kuru için ''eyvah'' dedirten tahmin TL karşısında zirveye yapışan Dolar kuru için ''eyvah'' dedirten tahmin Hileli gıdalar listesi güncellendi Hileli gıdalar listesi güncellendi Türkiye'nin dev kulübüne haciz şoku: Şampiyonluk kupasına da el konuldu Türkiye'nin dev kulübüne haciz şoku: Şampiyonluk kupasına da el konuldu Mine Tugay sahildeki ''mini'' şovuyla olay oldu Mine Tugay sahildeki ''mini'' şovuyla olay oldu 18 gün sonra cesedi bulunan Rojin'in ön otopsi raporu açıklandı 18 gün sonra cesedi bulunan Rojin'in ön otopsi raporu açıklandı
Binlerce personel alımı yapılacak Binlerce personel alımı yapılacak AK Partili Tayyar: ''Şimdi Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu ?'' AK Partili Tayyar: ''Şimdi Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu ?'' Hava bir anda soğuyacak; önce kuvvetli sağanak, ardından kar geliyor Hava bir anda soğuyacak; önce kuvvetli sağanak, ardından kar geliyor 5,9'luk büyük deprem sonrası 5 ilimizde okullar tatil edildi 5,9'luk büyük deprem sonrası 5 ilimizde okullar tatil edildi Polis memuru tartıştığı eşini katletti Polis memuru tartıştığı eşini katletti Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem Kızılcık Şerbeti'nde üvey anneyle ilişki sahnesi olay yarattı Kızılcık Şerbeti'nde üvey anneyle ilişki sahnesi olay yarattı Sular çekildi, Türkiye'nin yarım asırlık şehri ve mezarlar ortaya çıktı Sular çekildi, Türkiye'nin yarım asırlık şehri ve mezarlar ortaya çıktı Yeşil sahaların olay hakemi Elif Karaarslan da ''ücretli'' yayına geçti Yeşil sahaların olay hakemi Elif Karaarslan da ''ücretli'' yayına geçti Kiralık kasadaki 8 kilo altın buhar oldu Kiralık kasadaki 8 kilo altın buhar oldu