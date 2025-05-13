Bodrum Belediyesi'nden kapsamlı yol bakım onarım çalışmaları

Bodrum Belediyesi, yaz mevsiminin yaklaşması ile yol bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Bodrum’un her mahallesine imkanlar ölçüsünde dokunmaya özen gösteren ekipler, özellikle asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına belirlenen plan doğrultusunda aralıksız devam ediyor. Bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dışında ekipler; ilçe genelinde, farklı kurumlarca gerçekleşen altyapı bakım, onarım çalışmaları sonrasında bozulan noktalarda yama asfalt çalışmasına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamda mayıs ayı başından bu yana yaptığı çalışmalar şöyle:

Yokuşbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesinin belirli noktalarında kayrak kaldırım ve taş duvar tamiratı,

Kumbahçe Mahallesi 2432 Sokakta altyapı çalışmalarının yapıldığı yerlerde üstyapı çalışmaları,

Eskiçeşme Mahallesi 3144 Sokakta mazgal bakım, onarımı,

Yeniköy Mahallesi 1606 Sokak ve Kumbahçe Mahallesi Seyit Kaptan Sokakta kilit parke tamiratı ve mazgal bakım, onarımı,

Çarşı Mahallesi Azmakbaşı Mevkiinde dere ağzı çalışması ve sahil düzenlemesi,

Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi ve 2107 Sokakta dere yolu temizliği, Çökertme ve Cumhuriyet caddeleri ile liman içerisinde parke tamiratı ve 2525 Sokakta mazgal tamiratı,

Müskebi Mahallesi Çakmaklı Sokakta ve Çırkan Mahallesi İsmet Paşa Caddesinde parke tamiratı,

Bahçelievler Mahallesi 7250 Sokakta yol tesviye çalışması, 7077 ve 7155 sokaklarda parke tamiratı,

Yalıkavak Mahallesi Plaj Caddesi, Açelya, Yıldızhan ve Hacı İsmailağa sokaklarda parke tamiratı,

Turgutreis Mahallesi 4115 Sokakta mazgal imalatı, 4157 Sokakta yol tesviye çalışması,

Koyunbaba Mahallesi 5471 Sokakta yağmur suyu hattı imalatı,

Dirmil Mahallesi Frenkazmağı Caddesinde kasis çalışması, Tilkicik Caddesinde mazgal tamiratı,

Türkbükü Mahallesi Keleşharım Caddesinde taş duvar çalışması, sahil boyunca kayrak kaldırım tamirat ve yenileme çalışması,

Gündoğan Mahallesi Atatürk Caddesinde mazgal tamiratı,

Geriş Mahallesi Kırlangıç ve Dirikan sokaklarda parke tamiri, Çökertme Caddesinde kasis çalışması,

Farilya Mahallesi 711 Sokakta yağmur suyu hattı imalatı,

Gölköy Mahallesi Atatürk Caddesinde kaldırım imalatı ve kasis yapım çalışması,

Tepecik (Karaova) Mahallesi Köyiçi Mevkiinde kadastrol yol açım çalışması,

Karaova Mahallesi 8240 Sokakta parke tamiri, 8204 Sokakta yağmur suyu hattı imalatı, Mustafa Kallem Parkında taş duvar çalışması,

Mumcular Mahallesi 8283 Sokakta imar yolu düzenleme ve stabilize serim çalışması, Bayır Küme Evleri Mevkiinde kadastral ve toprak yol düzenlemesi,

Gölbaşı Mahallesi Göl Caddesinde düzenleme ve stabilize serim çalışması, Sağlık Caddesinde parke tamiri,

Kemer Mahallesi Mezarlık Meydanında düzenleme ve bordur döşeme çalışması,

Çiftlik Mahallesinde meydan düzenleme ve yol kenarı temizlik çalışması.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ayrıca Destek Hizmetler Müdürlüğü Plaj Birimi ekiplerine de destek olarak sahillerdeki düzenleme çalışmalarına katılıyor.