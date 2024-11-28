Bodrum Belediyesi'nden karakılçık buğday ekimi

Bodrum Belediyesi tarafından Karaova’da karakılçık buğday ekimi yapıldı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Karaova’da belediyeye ait tarım arazilerinde karakılçık buğdayı ekiyor

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, genetiği değiştirilmeden günümüze kadar ulaşmış Atalık tahıl karakılçık buğdayının üretimini sürdürülebilir hale getirmek için ekimini yaparak çiftçilere de ücretsiz tohum desteği sağlıyor. Tohum desteği alan çiftçiler, kasım ayında ekip haziran ayında ürettiği hasat miktarı içerisinden belediyeden aldığı karakılçık tohumunu Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne iade ederek kendi tohumluğunu ücretsiz elde edebilme fırsatı yakalıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün üreticiyi desteklemek ve yerel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü ifade ederken, “Gelen yağmurlarla bereketlenen Karaova topraklarını, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz işlemeye başladı. Bodrum Belediyesi olarak yerel değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri sürdürülebilir kılmaya özen gösteriyoruz. Çiftçilerimize sağladığımız tohum destekleri sayesinde üretimi kesintisiz hale getirmek istiyoruz. Belediyemizin yerel üreticiyi ve sürdürülebilir tarımı destekleyecek projeleri ile kentimizin tarım yüzünü geliştirmek hedefindeyiz.” ifadelerini kullandı.