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Bodrum Belediyesi'nden liman ücretlerine ilişkin açıklama

Bodrum Belediyesi'nden liman ücretlerine ilişkin açıklama
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Bodrum Belediyesi, Bitez Belediye Limanı'ndaki bağlama ücretlerine yüzde 330 oranında zam yapıldığı iddialarını yalanladı.

Bodrum Belediyesi, Bitez Belediye Limanı'nda yıllık bağlama ücretlerine yüzde 330 oranında zam yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Yapılan açıklamada, ''Yapılan değerlendirme ve incelemeler sonucunda en düşük zam oranı yüzde 40+KDV, en yüksek zam oranı ise yüzde 134 +KDV olarak kararlaştırılmıştır.'' denildi.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

Bodrum Belediyesi olarak mavisiyle, denizciliğiyle ünlü kentimizde “halkın kamu hizmetlerinden eşit şekilde faydalanma hakkını ihlal etmek” gibi bir yerel yönetim anlayışı asla kabul edilmemektedir.

Bitez Belediye Liman’ında bulunan teknelerle ilgili olarak kamuoyunda paylaşılan “Bitez Belediye Limanı’ndaki bağlama ücretlerine yüzde 330 oranında zam” bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan değerlendirme ve incelemeler sonucunda en düşük zam oranı yüzde 40+KDV, en yüksek zam oranı ise yüzde 134 +KDV olarak kararlaştırılmıştır.

Zam oranları, teknelerin metrekaresine göre değişiklik göstermekte olup fiyat belirlemelerinde Bodrum’daki mevcut balıkçı barınakları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi fiyatlandırmaları göz önüne alınmıştır. Yapılan araştırma ve karşılaştırmalarda özel marinalar ise kapsam dışı bırakılmıştır.

Geçtiğimiz hafta Bodrum Belediye Başkanı Sayın Tamer Mandalinci’nin de katılımıyla tekne sahipleri ile görüşme yapılmış ve alınan kararlar ilgililerle paylaşılmıştır. Diğer yerlere kıyasla daha uygun bağlama fiyatları olduğu vatandaşlara iletilmiş ve görüşme sonucunda ayrıca yüzde 20’lik indirim de uygulanmıştır.

Tabloda, yapılan zam oranları ve fiyat tarifeleri şeffaf şekilde kamuoyuna sunulmaktadır.

Bodrum Belediyesi, Bitez Belediye Limanı'ndaki bağlama ücretlerine yüzde 330 oranında zam yapıldığı iddialarını yalanladı.

Bodrum yaşayanlarına ve deniz sevdalılarına mağduriyet yaşatılmaması adına özenle ve uzun incelemeler sonunda fiyatlandırmaların yapıldığını özellikle vurguluyoruz. Bu kapsamda ‘yanıltıcı zam oranlarını iddia ederek’ vatandaşlarımızın yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçmek için her zaman şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkesinin korunacağının da altını çiziyoruz.

Bodrum Belediyesi ve iştirakleri olarak çalışmalar, titizlikle yürütülecek ve halkın menfaati en üst düzeyde göz önünde bulundurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bodrum Belediyesi"

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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