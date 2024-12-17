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Bodrum Belediyesi'nden medikal malzeme desteği

Bodrum Belediyesi'nden medikal malzeme desteği
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Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Bürosu ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara medikal malzeme desteği sağlıyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Bürosu, yarımada genelinde yatağa bağımlı, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engelliler, yaşlı vatandaşlar ve medikal malzeme kullanma gereksinimi olan hastalar başta olmak üzere ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara medikal malzeme desteği sağlıyor.    

Vatandaşlardan gelen taleplere istinaden, sağlık ve sosyo-ekonomik durum değerlendirmesi sonrası hasta yatağı, manuel tekerlekli sandalye, koltuk değneği, yürüteç ve oturaklı tuvalet gibi malzemeleri bedelsiz temin eden ekipler, 2024 yılı içerisinde 397 vatandaşa destek oldu. Medikal malzeme destekleri kapsamında 122 vatandaşa hasta yatağı, 140 vatandaşa manuel tekerlekli sandalye, 60 vatandaşa yürüteç, 45 vatandaşa koltuk değneği ve 30 vatandaşa oturaklı tuvalet desteği verildi.   

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Bürosuna ulaşmak için “444 00 48” numaralı Çağrı Merkezi, 0 (252) 319 44 48 numaralı Sosyal Hizmetler Bürosu ya da 0 (252) 358 67 04 numaralı Sağlık Hizmetleri Bürosu aranabilir. 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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