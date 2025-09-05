Bodrum Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği

Bodrum Belediyesi, her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi öncesinde de öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Bodrum’da eğitim gören öğrenciler için gerçekleştirilen kırtasiye yardımı, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç grupta gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kırtasiye destek paketleri Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katılımıyla 950 ilkokul, 350 ortaokul ve 200 lise öğrencisine dağıtıldı.

Öğrencilere Burs Desteği

Kırtasiye yardımının yanı sıra, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Bodrum sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin başarılı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik burs desteği sağlanacak. Bu kapsamda; ilkokul öğrencilerine 5.000 TL, ortaokul öğrencilerine 6.000 TL ve lise öğrencilerine 7.000 TL tutarında burs verilecek.

Başvurular, 15 Eylül Pazartesi gününe kadar gerekli belgelerle birlikte Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne (Konacık Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi No:10) yapılabilecek. Detaylı bilgi için 444 00 48 numaralı çağrı merkezi üzerinden iletişime geçilebilir.

Eğitim öğretim sezonunun hayırlı olmasını dileyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya ve onların gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz.” dedi.