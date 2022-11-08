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Bodrum Belediyesi'nden öğrencilere öğün desteği

Bodrum Belediyesi'nden öğrencilere öğün desteği
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Bodrum Belediyesi,taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim gören öğrencilere öğünlerini ulaştırıyor.

Eğitim ve öğretim destekleri kapsamında 2022-23 eğitim öğretim yılı başında kırtasiye yardımında bulunan ve servis hizmetine de devam eden Bodrum Belediyesi, öğrencilerin temel ihtiyacı olan yemeklerinin de ulaşımını sağlayarak destekte bulunuyor. 

Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında eğitim gören mutfak öğrencilerinin öğretmen ve usta öğreticilerle birlikte hazırladıkları yemekler, yarımadanın dört bir yanındaki taşımalı eğitim yapılan okullara, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından teslim ediliyor.

Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mert Kavak, okul öğrencileriyle büyük bir titizlik ve özveriyle yemekler hazırladıklarını belirtirken yarımadadaki diğer öğrencilere böyle bir katkıda bulunduğu için kendisi ve okulu adına memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından birinin, eğitimde fırsat eşitliği olduğunun bilincindeyiz ve Bodrum’da her öğrencimizin eğitim olanaklarından eşit şekilde faydalanabilmeleri için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2022 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında okullarımızın tadilatından tamiratına, boyasından temizliğine, sıra ve mobilya ihtiyaçlarından elektrik tesisatı bakımlarına kadar 4 milyon 500 bin TL tutarında destek olduk. Üniversite öğrencilerimiz ve bazı ihtiyaç duyulan okullarımızın servis hizmetlerini sürdürmeye devam ediyoruz.” dedi.  

14 okuldan toplam bin 400 taşımalı eğitim öğrencisine öğün desteği haziran ayına kadar devam edecek.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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