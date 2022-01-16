Bodrum Belediyesi'nden rekor altyapı yatırımı

Bodrum Belediyesi, 3 yılda gerçekleştirdiği 25 bin 815 metrelik yağmur suyu hattı yatırımı sayesinde, son yaşanan yağışlarda yaşanabilecek felaketlerin de önüne geçmiş oldu.

Bodrum Belediyesi, su taşkınlarını önlemek için başlattığı çalışmalarda yaklaşık 3 yılda 25 bin 815 metre yağmur suyu hattı döşedi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yağmur suyu hattı çalışmaları belirlenen plan doğrultusunda devam ederken, çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokaklarda, geçtiğimiz yıllarda yaşanan taşkın sorununun son yağışlarda yaşanmadığı görüldü.

Bodrum Belediyesi’nin hayata geçirdiği yatırımlar sayesinde Yalıkavak merkezinde bulunan Koray Yılmaz İş Merkezi dışında su taşkını yaşanmadığı görülürken, yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor. Yalıkavak Koray Yılmaz İş Merkezi ile ilgili de, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi tarafından su taşkınının önüne geçilmesi için çalışmalara başlandı.

YATIRIMLAR SAYESİNDE TAŞKINLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda hemen hemen her yağmurda taşkın sorununun yaşandığı Bitez Köyiçi mevkii, ilçe merkezinde Türkkuyusu Caddesi, Yankı Sokak, Menekşe Sokak, Osman Kızıldere Sokak, Dereyanı Sokak, Araplar Sokak, Mars Mabedi Caddesi, Müskebi Mahallesi Kabakum Caddesi, Küçükbük Mahallesi Fevzi Çakmak caddesi ve bağlı bulunan sokaklarda son aşırı yağışlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı görüldü. Belediye ekipleri, Bahçelievler, İslamhaneleri ve Karaova Mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan yeni hatların açılması ve eski hatlarda genişletme çalışmalarına devam ediyor.

EKİPLER SAHADA ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevcut mazgal, menfez ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ederken, son yağışlarla birlikte bozulan yollarda da bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, son yağışlarda taşkın yaşanan İslamhaneleri, Kadıkalesi ve Geriş Mahallelerinde ise, gerekli ön çalışmaların ardından taşkın sorununa neden olan bölgelerde, kalıcı çözüme yönelik çalışmaları önümüzdeki günlerde başlatacak.

DERE YATAKLARI ÇÖP DEĞİLDİR

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada çevreye özensizce atılan çöpler nedeniyle dere yataklarında yağmur suyu hatları, menfez ve mazgallarda tıkanmalar yaşandığını ve bu tıkanmaların da su taşkınlarına yol açtığını belirterek son yağışlarda Bodrum-Turgutreis karayolunun kapanmasına neden olan taşkının dere yatağına atılan lastiklerin menfezi tıkamasından kaynaklandığına dikkat çekti. Çevreye gelişigüzel çöp atılmamasını, atanların da uyarılması için vatandaşa destek çağrısında bulunan Belediye Fen İşleri yetkilileri, su taşkınlarının önüne ancak bu konularda dikkatli olunmasıyla geçilebileceğini vurguladı.