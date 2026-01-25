Bodrum Belediyesi'nden Sağlıklı Yaşama Destek: Gezen Tartı Projesi

  1. Anasayfa
Bodrum Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve vatandaşların sağlık bilincini artırmak amacıyla “Gezen Tartı Projesi”ni hayata geçirdi.

Sosyal belediyecilik kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Kültür, Sanat ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Hizmetleri Bürosu tarafından yürütülecek proje ile vatandaşlara ücretsiz vücut analiz hizmeti sunulacak. Katılımcılar, “Gezen Tartı” aracılığıyla vücut yağ oranı, kas kütlesi, metabolizma hızı ve ideal kilo gibi sağlık açısından önemli verilere kolayca ulaşabilecek.

Analizler, Sağlık Hizmetleri Bürosu bünyesinde görev yapan diyetisyen tarafından yapılacak ve ardından vatandaşlara kişisel sağlık hedeflerine yönelik öneriler sunulacak.

Projenin ilk durağı Mumcular, Gölbaşı ve Karaova mahalleleri olacak. 27-28 Ocak 2026 tarihlerinde, 10.30 ile 15.30 saatleri arasında Mumcular Düğün Salonu’nda Mumcular, Gölbaşı ve Karaova mahalle sakinleri “Gezen Tartı” hizmetinden faydalanabilecek.

 Bodrum Belediyesi, sağlıklı yaşam bilincini artırmak için projeyi ocak, şubat ve mart ayı boyunca diğer mahallelere de taşıyacak.

 

