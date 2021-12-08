Bodrum Belediyesi'nden şehit yakınları ve gazi hizmetleri bürosu

Şehit yakınları ve gaziler ile iletişimi güçlendirmek ve ihtiyaçlarını tespit ederek belediye hizmetleri kapsamında yardımcı olmak amacıyla, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu kuruldu. Yeni organizasyon şeması Bodrum Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu’nun; şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürüterek koordine etmek, şehit yakınları ile gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi ile toplumdan kopmaması adına çalışmalar yürüterek bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yapmak, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için gezi faaliyetleri, çocuklar için sinema ve tiyatro etkinlikleri, meslek edindirme kursları gibi toplumsal hayata bağlayan hizmetler sunmak gibi görev, yetki ve sorumlulukları bulunuyor.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, “Belediye bünyesinde böyle bir birimin kurulması bizi memnun etti ve onur duyduk. Bu çalışmaları için Sayın Başkanımız Ahmet Aras’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. ” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kentimizdeki şehit ailelerimiz ve gazilerimizle koordinasyonun sağlanması ve iletişimin artırılması açısından bir birim kurduk. Hayırlı olmasını diliyorum. Onların fedakarlıklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehitlerimizin emanetine en iyi şekilde sahip çıkmak, gazilerimizin her türlü ihtiyaçlarına ve taleplerine anında cevap vermek için gece gündüz hizmetlerinde olacağız.” diye konuştu.