Bodrum Belediyesi'nden sokak hayvanları için mama üretimi

Bodrum Belediyesi, sokak hayvanları için otel ve restoranlardan artan yemek ve mezbaha atıklarından kompost teknolojisi kullanarak mama üretimi gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi, sokak hayvanları için Bahçeyaka Mevkii’nde bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı alanda Mama Üretim Tesisi kurdu. Atıklar, Mama Üretim Tesisinde geri dönüşüm tekniği kullanılarak tekrar üretim sürecine dahil edilirken tasarruf da sağlanmış oluyor.

Bodrum Belediyesi, gıda israfına yönelik çalışmaları kapsamında otellerdeki yemek atıklarının sokak hayvanları özelinde kullanılması yönünde çalışmalar yürütüyor. İlerleyen süreçte resmi açılışının da yapılacağı Mama Üretim Tesisinde 5 yıldızlı otellerden yemek atıkları toplanarak mama üretimi gerçekleştiriliyor. Bodrum’daki diğer otelden de yemek atıklarının toplanması ve değerlendirmesi için girişimler sürüyor.

Mama Üretim Tesisinde pazar atıklarının da aynı ünite içerisinde değerlendirilmesi, büyük ve küçükbaş hayvanlar için yem üretimi yapılması hedeflenirken bu kapsamda çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

6 Saatte 150 Kilogram Kuru Mama Üretiliyor

Mezbaha atıklarından, otel ve özel teşebbüslerin yemeklerinden arta kalan gıdalar belediye ekipleri tarafından alınarak tesiste toplanıyor. Atık gıdalar, kompost teknolojisi kullanılarak mamaya dönüştürülüyor. Sokak hayvanları için mama üretim ünitesinde 300 kilogram atıktan 6 saatte ortalama 150 kilogram kuru mama üretiliyor.

Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, mama ünitesi hakkında bilgilendirmeler yaparak koordineli çalışmalar ile mama üretim tesisinin kurulduğunu ifade ederken, “Bodrum Belediyesi olarak yaklaşık 6 ay önceden itibaren Destek Hizmetleri Müdürlüğü’müz ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’müz koordinesinde mama üretim ünitesini kurmuş bulunmaktayız. Son üç aydır da bunun ARGE ve kapasite geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz.” dedi.

Mama üretim süreci hakkında da bilgiler veren Yılmaz, otellerden çıkan yemek atıklarının değerlendirilerek değişik ebatlarda ve büyüklüklerde üretildiğini söylerken bu sürecin Gıda Mühendislerinin kontrolünde işlediğini belirtti. Ayrıca Yılmaz, üretimin hem köpekler için hem de kediler için sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan Mama Üretim Tesisinde incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tesis yetkilisinden mama üretim süreci hakkında bilgiler aldı.

Mama Alımlarında Tasarruf Sağlanıyor

Yapılan çalışmalarla can dostların emin ellerde olduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Aras, şunları söyledi:

“Bodrum Belediyesi olarak can dostlarımız için seferber olmuş durumdayız. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi gören sevimli dostlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yeni Mama Üretim Tesisimiz de hizmete girdi. Mama üretimiyle hem otellerden arta kalan yemekleri kullanarak can dostlarımıza kuru mama olarak geri dönüştürüyoruz hem de barınaklardaki mama ihtiyacını karşılayarak mama alımlarında tasarruf sağlıyoruz. Sokağa terk edilmiş, bakım ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için onlara el uzatan hayvan severlerimizin de destekleriyle sevimli dostlarımız için birçok konuda çalışmalarımız sürecek.”

Sevimli Dostlar, Barınaklarda Yeni Yuvalarını Bekliyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, barınaklarda tedavisi bitmiş, aşıları tamamlanmış pek çok evsiz dostun bulunduğunu belirterek sahiplenme çağrısı yaptı. Başkan Aras, sevimli dostlarla birlikte bir ömür geçirmek isteyenleri Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne davet ederken şunları söyledi:

“Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce, sevgiye ve bakıma muhtaç dostlarımızın aşı, çipleme ve bakımlarını yaparak tekrar sahiplendirilmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Bu konuda en büyük destekçilerimiz hiç şüphesiz Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ile mahalle gönüllülerimiz ve değerli veteriner hekimlerimizdir. Vatandaşlarımızdan da ricamız sahiplenme konusunda daha duyarlı olmalarıdır. Tüm hayvansever vatandaşlarımızın bakımevlerine gelerek kimsesiz dostlara yuva olmasını bekliyoruz.”

Can dostlardan birini sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Turgutreis ve Torba Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerini arayarak bilgi alabilir. Aynı zamanda https://bodrum.bel.tr/barinak adresinden sahipsiz dostlarımızın ilanları takip edilebilir.

İletişim için;

Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi: 0 530 232 13 25

Bodrum Belediyesi Torba Geçici Bakımevi: 0 530 232 13 88

Çağrı Merkezi: 444 00 48