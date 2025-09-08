Bodrum Belediyesi'nden sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için önemli iş birliği

Bodrum Belediyesi, Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ve KÖPKE (Köpek ve Kedileri Yuvalandırma Platformu) arasında sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik protokol imzalandı.

8 Eylül Pazartesi günü saat 13.00’te Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen iş birliği toplantısına Başkan Tamer Mandalinci, Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu sözcüsü Behçet Ak ve KÖPKE Platformunun kurucusu Batuhan Atılgan katıldı. Karşılıklı imzalanan protokol ile sokakta yaşayan ya da bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvanların güvenli, bilinçli ve kalıcı yuvalara kavuşması hedefleniyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yapılan iş birliğinin önemini vurgulayarak “Sahipsiz hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması, güvenli koşullarda yaşamaların sağlamak ve onlara kalıcı yuvalar bulmak yerel yönetimler olarak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Yerel yönetim olarak bizler, sokaktaki ve geçici bakım merkezlerimizdeki patili dostlarımızın en iyi koşularda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışıyoruz. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ve KÖPKE platformu ile hayata geçirilen bu iş birliği sokaktaki canlarımızın hak ettiği yaşam koşullarına kavuşması için önemli bir adımdır. Bu protokolün yalnızca Bodrum’a değil ülkemizdeki diğer kentlere de örnek olacağına inanıyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve gönüllülerimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımızı da sahiplendirme seferberliğine destek olmaya davet ediyorum.” dedi.

Belediyeden Sağlık ve Güvenlik Desteği

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yuvalandırılacak hayvanların sağlık kontrollerini yaparak sahiplendirmeye uygun hale getirilmesinden sorumlu olacak. Ayrıca sahiplendirilecek hayvanların bilgileri ve görselleri Bodrum Belediyesi aracılığıyla Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu’na iletilecek ve kamuoyuna yönelik bilgilendirme çalışmalarına destek verilecek.

Bodrum Kent Konseyi’nden Koordinasyon

Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu, hayvanların ilan bilgilerini doğru ve eksiksiz biçimde KÖPKE platformuna yükleyecek. Ardından vatandaşların sahiplendirme başvurularını değerlendirerek uygun bulunan adayları belediye yetkililerine yönlendirecek.

KÖPKE’den Dijital Altyapı

KÖPKE platformu ise dijital altyapıyı sağlayarak ilanların yayınlanmasını, başvuruların toplanmasını ve yapay zekâ destekli filtreleme sistemiyle en uygun eşleştirmelerin yapılmasını üstlenecek. Ayrıca ilan içeriklerinin düzenlenmesi ve sosyal medyada tanıtımı konusunda Bodrum Kent Konseyi Hayvanların yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ile çalışacak.

Ortak Farkındalık Çalışmaları

Taraflar, sahiplendirme süreçlerinin yanı sıra billboardlar, sosyal medya ve çeşitli etkinliklerle hayvanlar hakların haklarına yönelik farkındalık çalışmalarını da birlikte yürütecek.