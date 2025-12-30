Bodrum Belediyesinden Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede ikamet eden engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, engelli bireylerin hareket özgürlüğünü desteklemek, günlük yaşamda karşılaşılan teknik sorunlara hızlı çözümler üretmek, sosyal hayata daha güvenli ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kent genelinde yürütülen hizmetler kapsamında, tekerlekli sandalyeler ve akülü araçlar belediye ekipleri tarafından ücretsiz olarak tamir edilerek bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor.

Ekiplerden Kapsamlı Bakım

Belediye ekipleri tarafından tekerlekli sandalyeler ve akülü araçların mekanik arızaları gideriliyor, akü ve elektrik aksamları kontrol ediliyor, periyodik bakım ve onarımları ücretsiz olarak yapılıyor.

Belediye yetkilileri, engellerin sevgi, dayanışma ve doğru hizmet anlayışıyla aşıldığını vurgulayarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.