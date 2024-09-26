Bodrum Belediyesi'nden Turgutreis kıyı şeridinde aydınlatma çalışması

Bodrum Belediyesi, Turgutreis Mahallesinde gerçekleştirdiği aydınlatma çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Turgutreis Mahallesinde yürütülen aydınlatma çalışmaları kapsamında Turgutreis Meydanı ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı arasındaki bölgeye yeni aydınlatma direkleri yerleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında 45 aydınlatma direği koyulurken toplam 63 aydınlatma direğinin bölgeye yerleştirilmesi planlanıyor.

Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış, yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetini dile getirerek Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve ekibine teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Hasan Duman, “Başkanımız Sayın Tamer Mandalinci’nin talimatı ile başlatmış olduğumuz sahil aydınlatma projesi kapsamında arızalı olan veya aydınlatması olmayan bölgelerimizin tamamını yeniliyoruz. Şu an için Turgutreis bölgemizde başlayan bu çalışma, yarımadamızdaki tüm sahillerimizde devam edecek” şeklinde konuştu.

Güçleri 70 ve 90 Watt arasında değişen beyaz LED armatürlerin bölgedeki aydınlatma ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacağı düşünülüyor. Aydınlatmaların ikaz sistemli olması ve yeni nesil akıllı LED aydınlatma sistemi özelliği taşıması vatandaşların yolu daha güvenli kullanmasını sağlayacak. Yaklaşık 5 kilometrelik sahil şeridindeki aydınlatmalarda uzaktan kontrol imkânı da bulunurken yenilikçi ve tasarruflu sistemiyle dikkat çekecek.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde planlı bir şekilde akıllı ve tasarruflu aydınlatma çalışmalarına devam edecek.