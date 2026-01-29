Bodrum Belediyesinden Ücretsiz Vücut Analizi Hizmeti

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Hizmetleri Bürosu tarafından hayata geçirilen Gezen Tartı Projesi kapsamında vatandaşlara ücretsiz vücut analiz hizmeti sunuluyor.

Sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Gezen Tartı Projesi’nin ilk durağı Mumcular, Gölbaşı ve Karaova mahalleleri oldu. 27–28 Ocak 2026 tarihlerinde Bodrum Belediyesi bünyesine ait Karaova Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaklaşık 200 vatandaş ücretsiz vücut analiz hizmeti aldı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Mumcular Mahalle Muhtarı Muhammet Işık, Karaova Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir ve Gölbaşı Mahalle Muhtarı Toprak Bakar da uygulamaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gezen Tartı Projesi kapsamında Sağlık Hizmetleri Bürosu’nda görevli diyetisyen tarafından vatandaşların vücut yağ oranı, kas kütlesi, metabolizma hızı gibi ölçümler yapılırken kişisel sağlık hedeflerine yönelik bilgilendirme ve önerilerde de bulunuldu.

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, "Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık Büromuz tarafından 'Gezen Tartı' projemizi başlattık. Burada vatandaşlarımız kilolarını, vücut kitle indekslerini, yağ oranlarını diyetisyenimiz eşliğinde öğreniyorlar ve kendilerine tavsiyeler veriliyor. Projemizin uygulamasına diğer mahallelerde de devam edeceğiz. Belediyemizin web sitesinden ve sosyal medya sayfalarından duyuruları takip edebilirsiniz. Bugün burada dünden itibaren yaklaşık 200 vatandaşımız projemize katıldı. Bodrumlu hemşehrilerimizi Gezen Tartı Projemize bekliyoruz."

Karaova Mahalle Muhtarı Muhammed Karademir, "Yapılan hizmetler gerçekten mükemmel. Katılım yoğun. Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci’ye, başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin devamını bekliyoruz."

Mumcular Mahalle Muhtarı Muhammed Işık, "Gezen Tartı Projesi’ni burada düzenledikleri için müdürlerimize, herkese çok teşekkür ederiz. Halkımız bu duyarlılıktan memnun."

Gölbaşı Mahalle Muhtarı Toprak Bakar, "Mahalle sakinlerimiz çok memnun belediyemizin yaptığı bu güzel hizmetten. Sağ olsun belediyemiz gerekli her şeyi yapıyor. Çok güzel bir çalışma oluyor. Mutluyuz, memnunuz."

Bir Sonraki Durak Bahçeyaka Mahallesi

Gezen Tartı Projesi, 29 Ocak Perşembe günü 10.30 ile 15.30 saatleri arasında Bahçeyaka Mahallesi Muhtarlık Binası’nda vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

Ölçüm öncesinde dikkat edilecek hususlar:

Testten 4 saat önce aç olmak ve testten 24 saat önce alkol kullanmamak.

Ölçüm yapılamayan durumlar:

Elektronik tıbbi cihaz kullananlar, metal protez ve implantı olanlar, hamileler veya hamilelik şüphesi olanlar.

Uygulama ile ilgili belediyenin 444 00 48 ya da 0 (252) 358 67 04 numaralı hatlarından ve sosyal medya hesaplarından detaylı bilgi alınabilir.