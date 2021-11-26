Bodrum Belediyesi'nden ülke savunmasına katkı

Bodrum Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeleri Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne göndererek hem ülke ekonomisine hem de savunma sanayine destekte bulundu.

Bodrum Belediyesi,bünyesindeki ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKE) göndererek, hem göre dönüşüm, hem ülke ekonomisi hem de savunma sanayiine önemli bir katkıda bulundu

BİNLERCE KİLO DEMİR VE PLASTİK DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Çoğunluğunu belediyenin tamir bakım ve onarımı mümkün olmayan çöp konteynırlarının oluşturduğu, demir profil, eski tabela, elektronik eşya, ahşap ve lastik hurdalar iş makinaları ile parçalandıktan sonra malzeme özelliklerine göre ayrıştırılarak kamyonlara yüklendi. Bodrum Belediyesi destek hizmetleri müdürlüğü ekipleri tarafından, 85 bin 450 kilogram orta vasıflı demir çelik ve 9 bin 100 kilogram plastik hurda MKE hurda işletmeleri ekiplerine teslim edildi.

CİVATASINA KADAR DEĞERLENDİRİLECEK

Geri dönüşüme büyük katkısı olan hurda malzemeler milli servet olarak en ufak cıvatasına kadar değerlendiriliyor. Toplanan hurdalardan demir, çelik üretilirken, üretilen çelikler savunma sanayi başta olmak üzere diğer sanayi çeşitlerinin ham madde ihtiyaçlarını karşılanıyor.Zorlu bir çalışma sonucu türlerine göre ayrıştırılan hurdaların içindeki pirinç, bakır, demir, çelik ve lastik malzemeler ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.