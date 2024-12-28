Bodrum Belediyesi'nden Uluslararası Topluluğa Yeni Yıl Kokteyli

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Yılbaşı Kokteyli Bodrum’da yaşayan uluslararası topluluğun katılımıyla gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak Bodrum’da yaşayan yabancı vatandaşlar için düzenlenen yılbaşı kokteyli, 27 Aralık Cuma akşamı Bodrum Belediyesi Trafo Kafe’de gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün iş birliğiyle organize edilen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Meclis Üyesi Kanat Hasan Özsert, Bodrum’da ikamet eden farklı milletlerden vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Noel ağacı ve ışıklandırmalarla süslenen Trafo Kafe, gece boyunca renkli anlara sahne oldu. DJ performansıyla başlayan etkinlikte Meclis Üyesi Kanat Hasan Özsert, duygu ve düşüncelerini paylaştığı konuşmasında şunları söyledi:

“Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandalinci bugün bizlerle birlikte olamadı ancak sevgilerini ve en güzel dileklerini size iletmemi rica etti. Bugün bu özel gecede sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum zira bu gecenin benim için özel bir anlamı olduğunu ifade etmek isterim. Dublin’de doğmuş ancak tüm hayatımı Bodrum’da geçirmiş biri olarak sizlerle aynı deneyimi yaşıyorum. Bugün bu özel gecede hepimiz Bodrum için aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Bu arada geçmiş Noel Bayramınızı ve yeni yılınızı kutlarım. Umarım bu özel geleneksel etkinlik, her yıl gerçekleşmeye devam eder. Bodrum sizlerle daha güzel.” dedi.

Konuşmaların ardından geleneksel yılbaşı pastası kesilirken geceye sanatçı Meltem Işın’ın canlı müzik performansı damgasını vurdu. Gece geç saatlere kadar süren etkinlik; dostluk, sevgi, birlik ve beraberlik mesajlarıyla son buldu.