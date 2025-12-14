Bodrum Belediyesinden Üstyapı Çalışmaları

Bodrum Belediyesi, farklı kurumlar tarafından altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yokuşbaşı Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bodrum’un her mahallesinde çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

Turizm sezonunun sona ermesinin ardından, MUSKİ ve AYDEM ekipleri tarafından Yokuşbaşı Mahallesi 3159. Cadde ve Hale Sokak’ta yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanması ve uygun hava koşullarının oluşmasıyla birlikte Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede üstyapı çalışmalarına başladı.

Yürütülen üst yapı çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de sahaya inerek incelemelerde bulundu. Saha incelemelerinde Başkan Mandalinci’ye Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Yokuşbaşı Mahalle Muhtarı Ersen Ünyay ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Başkan Mandalinci, gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili şunları söyledi:

“İlk olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekiplerinin çalışması, daha sonra AYDEM’in aydınlatma direkleriyle ilgili bir çalışması oldu. Akabinde Bodrum Belediyesi olarak 150 metre yağmur suyu hattı, yaklaşık 850 ton sıcak asfalt çalışmasıyla beraber şu anda 450 metrelik yolumuzun artık son aşamasına gelmiş bulunmaktayız.”

Bölgeye Yakışır Bir Çalışma Hayata Geçiyor

MUSKİ ve AYDEM ekiplerine teşekkür eden Başkan Mandalinci, asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çizgileri, kaldırım, korkuluk ve düzenleme çalışmalarıyla birlikte bölgeye yakışan bir hizmet kazandırmış olacaklarını söyledi. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Mandalinci, “Çalışmalarımız kış ayı boyunca devam edecek. Daha güvenli yollarda daha iyi altyapı hizmeti almış bir Bodrum için görevimizin başında durmadan çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bölgede incelemelerini sürdüren Başkan Mandalinci’ye hem bölge esnafı hem de mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.