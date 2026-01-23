  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Özel Atölye

Bodrum Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Özel Atölye

Bodrum Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Özel Atölye
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatili kapsamında ebeveynler ve çocuklara yönelik ücretsiz Mum Boyama Atölyesi düzenlendi. Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinlik, anne-babaların yanı sıra aile büyüklerinin de katılımıyla üç kuşağı bir araya getirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yarıyıl tatiline giren çocukların aileleriyle kaliteli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla “Mum Boyama Atölyesi” düzenledi. 7–9 yaş aralığındaki çocukların ebeveynleriyle birlikte yer aldığı atölyede, katılımcılar renkli boyalar ve simler kullanarak birbirinden özgün mum tasarımları hazırladı. Gün boyu süren etkinlikte aileler, çocuklarıyla birlikte hem üretmenin hem de kaliteli zaman geçirmenin keyfini yaşadı.

Annelerin yoğun ilgi gösterdiği atölyede, babalar da çocuklarla birlikte boyama yaparak etkinlikte aktif rol üstlendi. Aile büyüklerinin de dahil olmasıyla kuşaklar arası etkileşimi güçlendiren bu anlamlı etkinlik; paylaşımı, yaratıcılığı ve aile bağlarını ön plana çıkardı.

Etkinlik sırasında duygu ve düşüncelerini paylaşan anne ve babalar, çocuklarıyla birlikte böyle nitelikli ve ücretsiz bir etkinlikte buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Bodrum Belediyesi’ne ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Katılımcılar, aile bağlarını güçlendiren bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin artarak devam etmesini temenni etti.

Atölyeye katılan çocuklar da etkinlikten keyif aldıklarını, eğlendiklerini, anne ve babalarıyla bir arada vakit geçirmekten mutlu olduklarını belirtti.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde eğitmen olarak görev yapan Büşra Yabacı atölye çalışmaları ile ilgili şunları söyledi:

“Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak birçok yerde atölye çalışmalarımız devam ediyor. İlk defa ebeveyn katılımlı bir atölye çalışması gerçekleştiriyoruz. Umurça Kütüphanesi, Peksimet Halk Kütüphanesi, Yalıkavak ve Turgutreis’te Akçaalan Kütüphanesi’nde atölye çalışmalarımız devam ediyor.”

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen atölye çalışmaları, önümüzdeki günlerde Bodrum merkez ve diğer mahallelerde de sürdürecek. 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Fenomen Merve Taşkın ''gözaltı'' korkusuyla Türkiye'yi terk etti
Fenomen Merve Taşkın ''gözaltı'' korkusuyla Türkiye'yi terk etti
Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu
Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu
İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu
İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu
Uçan Yol'da korkunç kaza: Biri viyadükten aşağı uçtu, diğeri asılı kaldı!
Uçan Yol'da korkunç kaza: Biri viyadükten aşağı uçtu, diğeri asılı kaldı!
RTÜK'ün hedefindeki Jasmine dizisine bir ceza daha!
RTÜK'ün hedefindeki Jasmine dizisine bir ceza daha!
Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu
Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu
Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı!
Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı!
Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da
Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üç polisin şehit düştüğü ilimizin Emniyet Müdürü değişti Üç polisin şehit düştüğü ilimizin Emniyet Müdürü değişti Depremde çadır satışı soruşturmasında Türkiye'yi şoke eden karar! Depremde çadır satışı soruşturmasında Türkiye'yi şoke eden karar! Bir dijital ödeme kuruluşuna daha operasyon: Onlarca gözaltı var! Bir dijital ödeme kuruluşuna daha operasyon: Onlarca gözaltı var! Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da Haldun Dormen'in vasiyeti son yolculuğunda yerine getirilecek Haldun Dormen'in vasiyeti son yolculuğunda yerine getirilecek Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı! Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı! Kumar masasında görüntülenen MHP'li isim görevden alındı Kumar masasında görüntülenen MHP'li isim görevden alındı Türkiye'yi terk etme kararı alan sosyal medyanın ünlü fenomenine çok ağır sözler! Türkiye'yi terk etme kararı alan sosyal medyanın ünlü fenomenine çok ağır sözler! Bacağından bıçaklanan genç öldü, yengesi cinayetten tutuklandı! Bacağından bıçaklanan genç öldü, yengesi cinayetten tutuklandı! İki çocuğun çığlıklarıyla ortaya çıktı... 14 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü İki çocuğun çığlıklarıyla ortaya çıktı... 14 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 2. mağlubiyetini aldı Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 2. mağlubiyetini aldı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği soru ''yok artık'' dedirtti! Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği soru ''yok artık'' dedirtti! En beğenilen siyasi liderler anketinin sonuçları açıklandı En beğenilen siyasi liderler anketinin sonuçları açıklandı DEM Parti YPG'li terörist için eylem başlattı! DEM Parti YPG'li terörist için eylem başlattı! Hiçbir şikayeti yoktu ama tek bir test ile hayatının şokunu yaşadı Hiçbir şikayeti yoktu ama tek bir test ile hayatının şokunu yaşadı Alyansına kadar sattı... 16 yıllık birikimi bir anda buhar oldu! Alyansına kadar sattı... 16 yıllık birikimi bir anda buhar oldu! Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri TBMM'de ''emeklinin ruhuba El Fatiha'' kavgası! TBMM'de ''emeklinin ruhuba El Fatiha'' kavgası!