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Bodrum Belediyesi'nden ''Yaşlılara Saygı Haftası'' ziyaretleri

Bodrum Belediyesi'nden ''Yaşlılara Saygı Haftası'' ziyaretleri
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Bodrum Belediyesi, 18 Mart-24 Mart “Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında, Bodrum’da yaşayan 75 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Saha Çözüm Ekibi ve Sağlık Hizmetleri personelinin koordinasyonunda yaşlılara yönelik farkındalık oluşturmak için ziyaretler gerçekleşiyor. 24 Mart’a kadar devam edecek olan ziyaretlerde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin selamları iletilerek ihtiyaç ve talepleri soruluyor.

Yıl Boyunca Büyüklere Ziyaret

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün koordinasyonuyla gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, 2025 yılının ilk 3 ayında 56 mahallede toplam 559 yaşlı vatandaş evlerinde ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında, vatandaşların talep ve şikayetleri dinlenerek gerekli hizmetlerin ilgili birimlere yönlendirilmesi sağlandı.

Yıl boyunca belirli dönemlerde de devam eden ziyaretlerde büyüklerin yalnız olmadıkları mesajı veriliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, toplumun her kesimiyle birlikte yaşlıların da hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, büyüklerimizin değerli olduklarını hissettirebilmek için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Onların fikirleri, sadece tecrübeleriyle değil, öngörüleriyle de bizler için ayrı bir değere sahip. Toplumun her alanında hak ettikleri saygıyı görerek daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bodrum’da yaşlılarımızın refahını artırmak ve onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Onları, hayatın her alanında değerli kılmak için çalışacak ve büyüklerimizin her zaman yanında olacağız.”

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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