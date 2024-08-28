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Bodrum Belediyesi'nden yeni anaokulu müjdesi

Bodrum Belediyesi'nden yeni anaokulu müjdesi
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Bodrum Belediye Başkanlığı ile hayırsever iş insanı Nazmi Canbaz arasında Anaokulu Projesi için protokol imzalandı.

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Nazmi Canbaz arasında Turgutreis-Bahçelievler’de Bodrum Belediyesi Saadet Canbaz Anaokulu Projesi için protokol imzalandı.

Turgutreis Mahallesinde belediye mülkiyetinde bulunan alanda, hayırsever iş insanı Nazmi Canbaz katkılarıyla gerçekleştirilmesi planlanan Bodrum Belediyesi Saadet Canbaz Anaokulu, bölgedeki ihtiyacı önemli ölçüde giderecek. 6 sınıf ve 112 öğrenci kapasiteli yapılacak anaokulu içerisinde mutfak ve yemekhane gibi alanların da yapılarak hizmete açılması planlanıyor.

Hayırsever Nazmi Canbaz, Bodrum Belediyesi ile eğitim alanında yapmış oldukları iş birliklerini çok önemsediklerini belirterek çocukların küçük yaştan itibaren güvenli ve kaliteli ortamlarda hayata hazırlanmalarının önemli olduğunu vurguladı. Canbaz, çocukların hayatına dokunmak, onları iyi birer birey olarak yetiştirebilmek için yapmış oldukları bu uygulamalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci; Konacık, Çırkan, Gümbet ve Mumcular mahallelerine Bodrum Belediyesi tarafından yapılan anaokulları sonrası hizmetin, kentin farklı bölgelerine de yayılmasının önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bodrum’un dört bir yanına eğitimi yaymak hedefiyle kıymetli bağışçılarımızın da yardım ve destekleriyle önemli işlere imza atıyoruz. Fırsatı olan, imkanları elveren herkesin eğitime, çocuklarımıza kalite ortamlar sunabilmek için yaratılan alanlara katkı sunmasını istiyoruz. ‘Birlikten kuvvet doğar’ anlayışıyla uzun süredir bizimle iş birliği yapan Canbaz ailesine, Sayın Nazmi Canbaz’a çok teşekkür ederim. Konacık, Çırkan, Gümbet ve Mumcular mahallelerinde hizmete açtığımız anaokulları yanında Yalıkavak Mahallemizde de yapımı tamamlanmak üzere olan bir anaokulumuz var. Aynı zamanda Turgutreis Mahallemizde yapacağımız anaokulunun da bölge halkının ihtiyacını önemli ölçüde gidereceğini düşünüyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Nicelerine…”

Kazı ve hafriyat işlerinin ivedilikle başlatıldığı anaokulu binasının mümkün olan en kısa sürede bitirilerek hizmete açılması planlanıyor. 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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