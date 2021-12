Bodrum Belediyesi'nden yılbaşı partisi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, aralık ayı olağan meclis toplantısında Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan yılbaşı programını basın mensupları ile paylaştı.

Başkan Aras, meclis toplantısı öncesi belediye meclis üyeleri ile birlikte yeni yıl kutlama programı hakkında bilgiler verdi. Etkinliklerin amacının yüksek kurlardan ötürü yurtdışı tatil planı yapamayan vatandaşlarımızın Bodrum’da keyifli bir yılbaşı tatili geçirmesi ve pandemi sebebiyle ekonomik zorluklar yaşayan esnafımıza bir nebze de olsa nefes aldırmak olarak açıklayan Başkan Aras, konuşmasına şöyle devam etti:

" Bodrum bütün doğal, tarihi, kültürel güzelliklerinin yanı sıra aynı zamanda eğlencesi ile de her zaman bilinmiştir ve yıllardır Bodrum’a eğlenmek için milyonlarca insan gelmiştir. Tabi son iki yıldır özellikle salgının da etkisiyle eğlence tarafımız biraz zayıf kalmıştı. Ancak bu sene salgın kısıtlamalarının rahatlatılmasıyla beraber işletmelerimiz, eğlence sektörümüz, esnafımız biraz da olsa nefes aldı diyebiliriz. Bodrum’da yılbaşları önceden çok görkemli kutlanırdı. Türkiye’nin her yerinden binlerce insan Bodrum’a gelirdi, konaklardı, esnafımıza katkı sağlardı. Bodrum sokakları sanki bir yaz günüymüş gibi, sokaklarımızda binlerce insanla dolardı. Son dönemlerde hem salgının etkisiyle hem de biraz çarşının özelliğini yitiriyor olmasından kaynaklı sebeplerle bu görkemli yılbaşı kutlamalarını yapamıyorduk. Ancak bu sene kurların da çok ciddi bir şekilde yükselmesiyle yılbaşını kutlamak isteyen Türkiye’nin her yerindeki vatandaşlarımızın, yurtdışına gitme durumlarının çok kısıtlı olduğunu düşündük. Bu kurlar yüzünden yurtdışında yılbaşı kutlamak artık bir servet durumuna geldi. Biz öncü olmak için özellikle Bodrum olarak, 2021’den 2022’ye geçerken çok görkemli bir partiyle yılbaşında bütün misafirlerimizi, bütün vatandaşlarımızı Bodrum’a davet edelim dedik. Bunu şunun için yapıyoruz; Bodrum Çarşısı'nın eski, o görkemli güzel günlerine dönebilmesi için 18 Aralık’tan, 3 Ocak’a kadar Bodrum Yılbaşı Partisi organize ettik.

‘’BODRUM SOKAKLARI IŞIL IŞIL OLACAK’’

3 ana meydanda; Kumbahçe Meydanı’nda, Hilmi Uran Meydanı’nda (Kilise Meydanı) ve Bodrum Belediye Meydanı’nda ana sahne olacak. Bu sahnelerden en görkemlisi tabi Belediye Meydanı’nda diğer iki tanesi biraz daha mütevazi. Bütün bu bölge, Barlar Sokağı’ndan itibaren yine Neyzen Tevfik Caddemizden, Marina Yat Kulüb'e kadar süslenecek. Aynı şekilde Bodrum girişinden, Cevat Şakir Caddemizin sonuna kadar süslenecek. Çocukların eğlenmesi için, Bodrum Belediye Meydanı’nda Kumbahçe Meydanı’nda, Turgutreis’te yine meydanda buz pateni pisti olacak. Aynı şekilde atlı karıncalar, hediyelik eşya satacak standlar, kulübeler... Etkinliklerimiz saat 22:00’de sona erecek, etkinliklerin ardından vatandaşlarımız, esnafımıza da katkı sağlamış olacak.

‘’BODRUM, SOKAKTA GÜZEL’’

Çarşıda gezecek bir yılbaşı korteji, bandosu olacak. Bu cazibeyi yaratabilmek için ünlü DJ’lere yer verdik. Türkiye’nin en önemli DJ’leri ve sanatçılarından oluşan bir organizasyon yaptık ve onların hepsini Bodrum sokaklarında on altı gün boyunca herkes rahatça izleyebilecek. Etkinliklerde 100’e yakın Bodrumlu sanatçı; yani yıllardır Bodrum’a emek veren, Bodrum’un mekanlarında sahne alan arkadaşlar da yer alacak. Biz de onlara küçük de olsa bir katkı sağlamış olacağız. Bodrum, sokakta güzel zaten. O yüzden Bodrum sokaklarına, çarşısına misafirlerimizi davet ediyoruz."

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen, 18 Aralık akşamı meydanlarda DJ performansları ve sokak sanatçıları ile başlayacak olan yılbaşı şenliği programı şöyle:

25 Aralık'ta Ersin Show, Ozan Doğulu ve Hera Bodrum Belediye Meydanında olacak.

26 Aralık akşamı ise DJ Deeperise ile Jabbar,

27 Aralık akşamı sahnede DJ Mahmut Orhan,

28 Aralık'ta Tan Taşçı,

29 Aralık akşamı ise DJ Suat Ateşdağlı ve Cerem Onurluer,

30 Aralık'ta Ersin Show sahnesinin ardından Melek Mosso,

31 Aralık akşamı ise Sertap Erener Bodrum Belediye Meydanı'nda halkla buluşacak.