Bodrum Belediyesi'ne 3 ödül birden

Bodrum Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı iletişim, reklam ve sosyal medya yarışması Brandverse Awards’ta 3 ödül kazandı.

Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen ve Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’nun (DPİP) destek verdiği Brandverse Awards’ta kazananlar Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleşen görkemli törenle ödüllerine kavuştu. Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve 10 milyonun üzerinde etkileşim alan "Sana Söz Yine Baharlar Gelecek" isimli paylaşımıyla törende, 2 Gümüş ve 1 Altın ödüle layık görüldü.

Brandverse Awards’ta bu yıl başvuru yapan 1.137 iş Reklamcılar Derneği Başkanı Banun Erkıran’ın Jüri Başkanlığında, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Brandverse Awards Ödül Töreni’nde, “Sosyal Medya ve Dijital”, “Film”, “Medya”, “Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik”, “Strateji” ile “Marka Deneyimi” bölümlerinde ödüller sahiplerine kavuştu. “Sosyal Medya ve Dijital – SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri” bölümünde ise sosyal medyanın en başarılı markaları ödüllendirildi.