Bodrum Belediyesi'nin çocuk atölyelerinde eğlenceli etkinlikler

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk atölyeleri, her ay farklı bir temayla devam ediyor. Atölyeye katılan çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen çocuk atölyeleri Umurca Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesinde devam ediyor.

Çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen atölyelerde bu ay “Tohum” teması işleniyor. Atölyede çocuklar, jimnastik, drama, boyama etkinlikleriyle birlikte tohum dikimi gerçekleştiriyor.

4-6 yaş arası çocuklara özel hazırlanan atölyelerde, bedensel gelişim, yaratıcılık ve sosyal becerileri geliştirmek amacıyla aktiviteler yapılıyor. Çocuklara takım çalışması, sorumluluk alma ve doğa sevgisi aşılanıyor.

Eğitici, öğretici ve eğlenceli içerikler sunan atölyeler, çarşamba ve cuma günleri düzenleniyor. Talebe göre pazar günleri de düzenlenebilen etkinlikler için 444 00 48’den Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlanılarak detaylı bilgiye ulaşılabilir.