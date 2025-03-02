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Bodrum Belediyesi'nin iftar programları Türkbükü’nde başladı

Bodrum Belediyesi'nin iftar programları Türkbükü’nde başladı
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Bodrum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı, 1 Mart Cumartesi günü Türkbükü Kafe önünde başladı.

Bodrum Belediyesi’nin geleneksel hale gelen Ramazan ayı iftar programlarının ilki, Türkbükü Mahallesi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Türkbükü Belediye Kafe önünde düzenlenen iftara Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı.

Yüzlerce mahallelinin bir araya geldiği iftar programında, Başkan Mandalinci kurulan üç istasyonda vatandaşlara yemek ikram etti. Dualarla açılan iftarın ardından konuşan Başkan Mandalinci, “Çok şükür ki Allah bizleri bir kez daha Ramazan ayına kavuşturdu. Bu mübarek ay boyunca iftar sofralarımızı sizlerle paylaşmaya, birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. İnşallah Ramazan’ın sonunda da hep birlikte bayram sevincini yaşayacağız” dedi. Başkan Mandalinci, iftar sofralarının kurulmasına katkı sunan hayırseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarının ikincisi, 2 Mart Pazar günü Bodrum Pazar Yerinde, 3 Mart Pazartesi günü Bitez Pazar Yerinde ve 4 Mart Salı günü ise Eskiçeşme Muhtarlığı önünde gerçekleşecek. 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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