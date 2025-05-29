Bodrum Belediyesi'nin Kadın Yaşam Merkezi’nde geleneksel sanatlar yaşatılıyor

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Çiftlik Mahallesi'nde kurulan Kadın Yaşam Merkezi, bölgedeki kadınların yeni beceriler kazanıp sosyalleşebileceği önemli bir merkez haline geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin öncülüğünde hayata geçirilen ve Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan merkezde kadınlar, geleneksel el sanatlarına yönelik gerçekleştirilen atölyelerde Anadolu kültürünün önemli bir parçası olan tel kırma, zarif el nakışı ve geleneksel temel devran işleme tekniklerini öğreniyor.

Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi’nde düzenlenen geleneksel el sanatları atölyesi, Pakize Özdülger tarafından veriliyor. Atölyelerde hem geleneksel el sanatları yaşatılıyor hem de kadınların el becerilerini geliştirerek bu alanda ekonomik kazanç elde etmelerinin önü açılıyor.

Öncelikli hedeflerinin kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer alması olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, atölyeler ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi, kadınların hem yeni beceriler öğrenip kendilerini geliştirebilecekleri hem de bir araya gelerek dayanışma içinde olabilecekleri değerli bir yer. Burada üretilen el emeği göz nuru ürünlerin zamanla ekonomik değere dönüşeceğine inanıyorum. Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha aktif ve güçlü bir şekilde yer alması, toplumumuzun her alanda ilerlemesi için hayati önem taşıyor. Bu bilinçle, kadınların hayatlarına dokunan, onları destekleyen ve güçlendiren Kadın Yaşam Merkezlerimizin sayısını artırma yolunda yeni adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Kadınlar ayrıca, psikolojik danışmanlık ve sağlıklı beslenme danışmanlığı gibi hizmetlerimiz ile desteklenerek çocuklarıyla birlikte güvenli ve sıcak bir ortamda sosyalleşebilecekler. Kadın Yaşam Merkezleri, sadece mesleki beceri kurslarıyla sınırlı kalmayacak. İlerleyen dönemlerde farklı konularda düzenlenecek eğitimler, atölye çalışmaları ve söyleşilerle kadınların kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”