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Bodrum Belediyesi'nin Kültür Söyleşileri başladı

Bodrum Belediyesi'nin Kültür Söyleşileri başladı
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Bodrum Belediyesi Kültür Söyleşileri, Herodot Kültür Merkezi ile Nurol Kültür Merkezinde düzenlendi. Söyleşiler, mart ve nisan aylarında da devam edecek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Tarihi ve Kültürel Miras’a Bodrum’dan Bakmak” ismiyle düzenlenen Kültür Söyleşilerinin ilki 26 Şubat Çarşamba günü Herodot Kültür Merkezinde yapıldı. Söyleşide belediye personeli Arkeolog Serap Topaloğlu “Bodrum’un Arkeolojik Mirası”, Mimar Banu Tok “Sit Alanları ve Taşınmaz Kültür Varlıklarında Uygulama ve Denetim (KUDEB)” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Gamze Türk Oğuz “Kültürel Mirasın Korunmasında Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü” hakkında fikirlerini paylaşırken Arkeolog Ayşe Temiz “Bodrum’un Kentsel Mirası” ile ilgili bilgiler verdi.  

Söyleşiye, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Meclis Üyesi Hüseyin Sağkal ve Hüseyin Cem Köylü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Gökçakır, Bodrum Kent Konseyi üyeleri, sivil toplum üyeleri, Bodrum Müzesi uzmanları, Bodrum halkı ve Bodrum rehberleri katıldı.

Söyleşide Bodrum'un tarihi ve korunmasına yönelik sorular sorularak önerilerde bulunuldu.

İkinci Kültür Söyleşileri “Antik Halikarnassos’a Yolculuk” Başlığıyla Düzenlendi

3 Mart Pazartesi günü Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde ikinci Kültür Söyleşisi gerçekleşti. Akademia Vakfı Başkanı Özay Kartal tarafından Bodrum tarihi ile ilgili sunumun yapıldığı söyleşiye Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Bodrum Kalesi Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Emekli Müze Müdürü Oğuz Alpözen, Arkeolog Canan Küçükeren, Herodot 3. Yaş Akademisi üyesi Reyhan Destan, Akademia Vakfı yönetimi ile vatandaşlar katıldı.

Söyleşide, Kral Mausolos döneminde inşa edilen Karia Bölgesinin merkezi Halikarnassos’un kalıntıları, animasyon modeller aracılığı ile anlatıldı. Kral Mausolos’un inşa ettiği kent yapılarının geçmişteki ve günümüzdeki durumlarının gösterildiği sunumda, katılımcılar geçmişe yolculuk yaptı.

Bodrum Belediyesi Kültür Söyleşilerinin üçüncüsü “Herodot Devri Felsefe, Düşünce ve Kültür Yapısı” başlığıyla Herodot 3. Yaş Akademisi üyesi Reyhan Destan tarafından 13 Mart Perşembe günü saat 18.00’de Inspera Kültür Sanat Merkezinde yapılacak.

Bodrum Belediyesi Kültür Söyleşileri, mart ve nisan ayı boyunca devam edecek. 

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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