Bodrum Belediyesi'nin Sağlık Hizmetleri Bürosu’ndan Yarımada Genelinde Sağlık Desteği

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Sağlık Hizmetleri Bürosu, yarımada genelinde hasta, engelli, tekerlekli sandalye ve yatağa bağımlı vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kent genelinde faaliyet gösteren Sağlık Hizmetleri Bürosu, Ortakent Mahallesi’nde bulunan merkezinde reçeteli enjeksiyon uygulamaları, yara ve yanık pansumanları, tansiyon, şeker, ateş ve solunum takibi gibi rutin kontroller ile çeşitli tıbbi uygulamalar gerçekleştiriyor.

Geniş Yelpazede Hizmet

Merkez bünyesinde bulunan 2 ambulans, 2 engelli hasta nakil aracı ve 1 hasta nakil aracı ile; kendi imkânlarıyla hastaneye gidemeyen, tedavisi tamamlanarak evine dönmesi gereken ya da yatağa bağımlı, engelli ve tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan vatandaşlara nakil ve transfer hizmeti sağlanıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, 2025 yılı içerisinde 620 ambulans ve bin 235 engelli hasta nakil aracı seferi gerçekleştirilerek hasta transferi sağlandı. Ayrıca, yıl boyunca 3 bin 850 hastaya tıbbi uygulama yapılırken, 420 sıhhi işletmede de hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Sağlık Hizmetleri Bürosu’na ulaşmak isteyen vatandaşlar, 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezi’ni ya da 0 (252) 358 67 04 numaralı Sağlık Hizmetleri Bürosu’nu arayabilir.