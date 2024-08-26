  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediyesi'nin temizlik seferberliği Torba'da devam etti

Bodrum Belediyesi'nin temizlik seferberliği Torba'da devam etti

Bodrum Belediyesi'nin temizlik seferberliği Torba'da devam etti
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliği kapsamında Torba Mahallesi genelinde detaylı temizlik çalışması yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin talimatı ile başlatılan temizlik seferberliği, Torba Mahallesi genelinde farklı müdürlüklerden 108 personel ve 16 araç ile kapsamlı olarak yapıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmaya Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Fen İşleri, Veteriner İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol ile Özel Kalem müdürlüklerine bağlı birimlerde görevli personeller katıldı.

Yapılan temizlik çalışmasında cadde ve sokaklarda ot temizliği, atık temizliği, yola taşan ağaç ve çalılarda budama, yıkama, süpürme; konteyner tamir, bakım ve temizliği ile bölgede önceden belirlenen imalat, bakım ve onarımlar gerçekleştirildi.

Torba Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya ve Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem’in de katıldığı kapsamlı temizlik çalışması sonunda Bodrum Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme merkezinde ayrıştırılan atıklardan 130 kilogram cam, 55 kilogram plastik, 8,5 kilogram alüminyum metal, 7,5 kilogram kâğıt karton, 258 kilogram lastik ve 34 kilogram da diğer atıklar çıktı.

Temizlik seferberliği belirlenen plan doğrultusunda farklı mahallelerde devam edecek.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zerrin Özer'den ''Erdoğan'' itirafı: ''Aylarca psikolojim bozuldu, konserlerim iptal edildi'' Zerrin Özer'den ''Erdoğan'' itirafı: ''Aylarca psikolojim bozuldu, konserlerim iptal edildi'' İstanbul'da bir garip gelin alma töreni İstanbul'da bir garip gelin alma töreni Adil Öksüz’ü kaçıran şüpheli yakalandı Adil Öksüz’ü kaçıran şüpheli yakalandı Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçramıştı... 36 saatlik kabustan geriye bu korkunç manzara kaldı Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçramıştı... 36 saatlik kabustan geriye bu korkunç manzara kaldı Sabah neden yorgun uyandığınız belli oldu; işin uzmanı yapılması gerekenleri açıkladı Sabah neden yorgun uyandığınız belli oldu; işin uzmanı yapılması gerekenleri açıkladı Sağanak yağışlara dikkat: Bu hafta sokağa şemsiyesiz çıkmayın Sağanak yağışlara dikkat: Bu hafta sokağa şemsiyesiz çıkmayın AK Partili Özlem Zengin: ''Dilruba tutuksuz yargılansın'' AK Partili Özlem Zengin: ''Dilruba tutuksuz yargılansın'' Süper Lig maçında skandal iddia: Başkanın koruması hakem dövdü Süper Lig maçında skandal iddia: Başkanın koruması hakem dövdü Salma Hayek'in 57 yaşına inat, genç mankenlere taş çıkardı Salma Hayek'in 57 yaşına inat, genç mankenlere taş çıkardı
Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı poza mide bulandıran yorumlar Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı poza mide bulandıran yorumlar Flört uygulamasında tanıştığı turist kadını katletti Flört uygulamasında tanıştığı turist kadını katletti Çalışan emeklilere kötü haber: ''Emekli maaşınız kesilebilir'' Çalışan emeklilere kötü haber: ''Emekli maaşınız kesilebilir'' Güzel isim elektronik sigara yüzünden ölümden döndü Güzel isim elektronik sigara yüzünden ölümden döndü MasterChef'e bu hafta veda eden isim belli oldu MasterChef'e bu hafta veda eden isim belli oldu AJET uçağının tuvaletinde gözaltı AJET uçağının tuvaletinde gözaltı AFAD açıkladı: 1065 vatandaşımız tahliye edildi AFAD açıkladı: 1065 vatandaşımız tahliye edildi SUV'lar kapış kapış gidiyor: İşte Türkiye'de en çok satan 20 SUV modeli SUV'lar kapış kapış gidiyor: İşte Türkiye'de en çok satan 20 SUV modeli Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi TMF Başkanı Uçar hayatını kaybetti TMF Başkanı Uçar hayatını kaybetti