  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediyesi'nin turizm zabıtaları denetimde

Bodrum Belediyesi'nin turizm zabıtaları denetimde

Bodrum Belediyesi'nin turizm zabıtaları denetimde
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi turizm zabıtaları; fiyat tarifesi, genel temizlik, hanutçuluk ve fahiş fiyat konusunda denetimlerini sürdürüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin talimatıyla haziran ayında göreve başlayan turizm zabıtası, turist yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde devriyelerini sürdürüyor. Ekipler, işletmelere yönelik denetimlerde fiyat tarifesi, genel temizlik, hanutçuluk ve fahiş fiyat konularına odaklanırken olumsuzluk tespit ettikleri işletmelere ilk olarak uyarılarda bulunuyor. Uyarıları dikkate almayanlara ise ilgili kanun maddesince cezai işlem uyguluyor.

Turizm zabıtası turizm sezonu boyunca denetimlerine devam edecek.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En yüksek emekli promosyonu veren banka değişti En yüksek emekli promosyonu veren banka değişti Temmuz enflasyonu açıklandı Temmuz enflasyonu açıklandı Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü Yüzde 30 düşük maaş tehlikesi: Emeklilik hakkı başvuranlar ve başvuracaklar dikkat Yüzde 30 düşük maaş tehlikesi: Emeklilik hakkı başvuranlar ve başvuracaklar dikkat Estetiği abartınca... Tuğba Altıntop'u artık eski eşi Rafet El Roman bile tanıyamaz Estetiği abartınca... Tuğba Altıntop'u artık eski eşi Rafet El Roman bile tanıyamaz ENAG, Temmuz 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, Temmuz 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı Babadan öz kızına taciz iddiası infial yarattı ama... Babadan öz kızına taciz iddiası infial yarattı ama... Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar Ağustos 2024 kira zam oranı belli oldu Ağustos 2024 kira zam oranı belli oldu Robot süpürge bomba gibi patladı Robot süpürge bomba gibi patladı
Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek TRT'deki canlı yayın skandalı böyle bitti: TRT Başak Koç ile yollarını ayırdı TRT'deki canlı yayın skandalı böyle bitti: TRT Başak Koç ile yollarını ayırdı Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor Kadın boksör isyan etti: ''Kazanamam çünkü o bir erkek'' Kadın boksör isyan etti: ''Kazanamam çünkü o bir erkek'' Tuvana Türkay'dan erişim engelli Instagram'dan bikinili ''VPN hatırası'' Tuvana Türkay'dan erişim engelli Instagram'dan bikinili ''VPN hatırası'' İranlı komutan MOSSAD ajanı çıktı İranlı komutan MOSSAD ajanı çıktı Instagram'ın erişim yasağının kalkacağı tarih belli oldu Instagram'ın erişim yasağının kalkacağı tarih belli oldu İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı