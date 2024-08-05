Bodrum Belediyesi'nin turizm zabıtaları denetimde
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Bodrum Belediyesi turizm zabıtaları; fiyat tarifesi, genel temizlik, hanutçuluk ve fahiş fiyat konusunda denetimlerini sürdürüyor.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin talimatıyla haziran ayında göreve başlayan turizm zabıtası, turist yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde devriyelerini sürdürüyor. Ekipler, işletmelere yönelik denetimlerde fiyat tarifesi, genel temizlik, hanutçuluk ve fahiş fiyat konularına odaklanırken olumsuzluk tespit ettikleri işletmelere ilk olarak uyarılarda bulunuyor. Uyarıları dikkate almayanlara ise ilgili kanun maddesince cezai işlem uyguluyor.
Turizm zabıtası turizm sezonu boyunca denetimlerine devam edecek.
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