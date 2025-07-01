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Bodrum Belediyesi’nin Ücretsiz Yüzme Kursları Başladı

Bodrum Belediyesi’nin Ücretsiz Yüzme Kursları Başladı
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Bodrum Belediyesi ile Bodrum Maviada Su Sporları Kulübü iş birliğinde, 5 ile 13 yaş arasındaki çocuklara yönelik ücretsiz yüzme kursları başladı.

“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla hayata geçirilen kurslar, 1 Temmuz Salı günü Binnaz Karakaya Kapalı Yüzme Havuzunda başladı. Kurslarda çocuklar, Bodrum Maviada Su Sporları Kulübü’nün uzman eğitmenleri eşliğinde yüzme öğrenirken yaz tatilini de verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirme imkanı buluyor.

Kursun ilk gününde çocukları yalnız bırakmayan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, şu ifadeleri kullandı:

“Bodrum Belediyesinin ücretsiz yüzme kursları bugün başladı. Bodrum Maviada Spor Kulübü ile iş birliği içinde düzenlediğimiz bu kurslar, binin üzerinde sporcumuza hizmet verecek. Spora ve sporcuya verdiğimiz destekler her zaman sürecek. Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci’nin talimatları doğrultusunda, birçok branşta ücretsiz kurslar ve spor etkinlikleri düzenliyoruz. Belediyemizin sosyal medya hesaplarının yanı sıra, detaylı bilgi almak isteyenler 444 00 48 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir.”

Bodrum Maviada Su Sporları Yüzme Kulübü Başkanı Emin Yalçın, 2025 Temmuz ve Ağustos aylarında çocukların bir ay süreyle yararlanabileceği bir eğitim planladıklarını belirtti. Bu yıl Bodrum’da bin çocuğa yüzme öğretmeyi hedeflediklerini ifade eden Yalçın, desteklerinden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye teşekkür etti.

Sekiz grup halinde, haftanın altı günü belirli periyotlarla gerçekleştirilen kurslar, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca devam edecek. Kurslar, 4 grup haftanın üç günü, diğer 4 grup ise haftanın diğer üç günü olmak üzere planlandı.

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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