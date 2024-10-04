Bodrum Deniz Müzesi'nde 2. Uluslararası Malakoloji Sempozyumu gerçekleşti

Türkiye’de ilk defa, Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde 2022 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Malakoloji Sempozyumu’nun ikincisi, yine Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Bodrum Deniz Müzesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu iş birliğinde 1-4 Ekim 2024 tarihleri arasında Bodrum Deniz Müzesinde gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve TUBİTAK tarafından da desteklenen sempozyumda, ülkemiz ve yurt dışından 13 farklı ülke ve 11 yerel üniversiteden 35 bilim insanı, yaklaşık 50 sunum gerçekleştirdi. Malakoloji alanında önemli katkılar sağlamış bilim insanları; deniz, tatlı su ve karasal yumuşakçaların biyolojisi, ekolojisi, taksonomisi, dağıtımı, su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık ve gıda işleme teknolojisi, helikültür ve arkeomalakoloji konularında orijinal çalışmalarını sundu.

Prof. Dr. Mehmet Zeki Yıldırım ve Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu’nun sempozyum başkanlığını üstlendiği 2. Uluslararası Malakoloji Sempozyumu, Bodrum Deniz Müzesi’ne, içlerinde 460 milyon yıllık fosil deniz kabuklarının da bulunduğu 167 aileye ait deniz kabuğunun bağışlayan ve müze kurucu ortağı olan, 31 Aralık 2022’de aramızdan ayrılan Hasan Güleşçi onuruna düzenlendi.

Sempozyumla eş zamanlı olarak, deniz canlılarından ilham alınarak ortaya çıkarılan 15 eserin sergisi de Bodrum Deniz Müzesi’nde 1-4 Ekim 2024 tarihleri arasında ziyarete sunuldu.

Malakoloji Nedir?

Malakoloji, omurgasızlar zoolojisinin yumuşakçalarla ilgilenen branşıdır. Yumuşakçalar tür sayısı bakımından eklem bacaklılardan sonraki en büyük hayvan grubudur. Salyangoz, sümüklüböcek, deniz tarağı, ahtapot, kalamar ve çoğu kabuklu olan birçok hayvan bu gruba dahildir. Malakoloji bir alt dalı konkoloji yumuşakçaların kabuklarıyla ilgilenir.

Bodrum Deniz Müzesi Hakkında:

Bodrum Belediyesine bağlı özel müze olarak faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Belediyesinin önemli katkılarıyla 15 Ekim 2011 tarihinde ziyarete açılmış; Cevat Şakir Kabaağaçlı Özel Koleksiyonu, Geleneksel Tekne Modelleri Koleksiyonu ve 6.000’e yakın kabuğun yer aldığı Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonları ile Bodrum denizcilik tarihinin geçmişten günümüze intikal eden belgeleri, objeleri ve değerleri üzerinde deniz tarihimizi aydınlatacak bilimsel araştırmaları yaparak deniz ve denizcilik kültürüne sahip çıkmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Müze, Bodrum ile özdeşleşmiş entelektüel yaşam ustası Halikarnas Balıkçısının albümünden seçilmiş özel fotoğraflarıyla yaşamından kareler, tarihi belgeler, kendi kaleminden yazdığı yazıları, çizdiği resimleri ve kişisel eşyaları ile kızı İsmet Kabaağaçlı ve Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlunun Prof. Dr. Şadan Gökovalı’nın bağışları ile zengin bir arşive sahip. Bodrumlu sanatkâr/usta Ali Kemal Denizaslanı tarafından yapılan 48 adet geleneksel tekne modelleri müzede süngercilik, balıkçılık ve nakliyecilik koleksiyonları olarak sergilenmekte. Portal üzerinden arşivini ve koleksiyonlarını araştırmacılara ve meraklılara sunmak için faaliyetlerine ve çalışmalarına devam etmekte olup eğitim programları, çocuk atölyeleri, etkinlikler, programlar, birçok proje sahipliği ve proje ortaklığını yürütmektedir. Aynı zamanda müze kurumsal bünyesinde kurulan Bodrum Deniz Müzesi Yayınları ile, bölgenin denizcilik kültürü ve tarihi ile ilgili yayınlarını okuyucuyla buluşturmaya devam etmektedir.