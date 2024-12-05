Bodrum Deniz Müzesi'nde ''Süngercilik Söyleşisi'' gerçekleştirildi

Bodrum Belediyesi Kültür AŞ bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bodrum Deniz Müzesi, Denizcilik Buluşmaları programlarına devam ediyor.

Denizcilik kültürünü ve tarihini yaşatmak, aktarmak ve tanıtmak üzerine müzecilik faaliyetleri yürüten Bodrum Deniz Müzesi, sadece eserleri sergilemeyi değil; aynı zamanda kültürün, teknik bilginin ve deneyimin kaybolmamasını, geniş kitleler arasında paylaşılarak yayılmasını da önemsiyor. Bu doğrultuda, 2019 yılından bu yana müzede ve çevrimiçi platformlarda düzenli olarak buluşmalar yapılıyor. Denizcilik tarihi ve kültürüyle ilgili mesleklerinde uzmanlaşmış kişiler ve bu alanda söz sahibi araştırmacılarla etkileşimli sunum, konferans ve söyleşiler organize ediliyor.

Program kapsamında 4 Aralık 2024 Çarşamba günü Bodrum Deniz Müzesi’nde Şair, Yazar, Besteci Hamdi Topçu ile “Süngerciler” söyleşisi gerçekleştirildi. Etkinliğe Bodrum Deniz Müzesi tarafından Bodrum’un geçmişine ve bugününe dokunmak isteyen tüm süngerciler, süngerci yakınları ve Bodrum sevdalıları davet edildi. Söyleşide süngerciler şarkılar söyledi, anılarını anlattı. Popüler Bodrum ile antik Bodrum arasında unutulmaya yüz tutan hakiki yaşamlara Hamdi Topçu ile yeniden değinildi. Bodrum’un belleğini gelecek kuşaklara aktarmak üzere hazırlanan ve allkaria.com desteği ile basılan Bodrumlu 23 süngercinin anlatıldığı belgesel niteliğindeki “Bodrum’un Mavi Yıldızları Süngerciler” söyleşisinde deniz, yosun, sünger, tirhandil gibi imgelere değinildi.

Etkinliğe Bodrum Belediyesi Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Bodrum Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Çiğdem Zeynep Göztepe, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan da katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu; “Söyleşiye geçmeden müzemiz ve süngercilikle ilgili çalışmalarından kısaca bahsetmek isterim. Müzemiz 2011 senesinde kurulmuş, amacı Bodrum’un denizcilik kültürünü ve tarihini aktarmak, tanıtmak olan bir müze. Müzemizde yer alan bölümlerden biri de süngercilikle ilgili. Bu bölümlerde, bağış yoluyla ya da geçici sergileme anlaşmalarıyla müzede sergilenen süngercilikte kullanılmış malzemeler-ekipmanlar, tekne modelleri, Jeff Hakko Koleksiyonu ve genişletmek için çalıştığımız bir arşivimiz bulunuyor. Süngercilik Bodrum’la özdeşleşmiş korunması gereken bir kültürel mirasımız. Biz de sadece müzemizde süngerciliğe ayrılmış bir bölümün yeterli olmayacağını düşündük ve Sayın Ahmet Aras döneminde, kendilerinin talimatıyla bir müze projesine başladık. Muğla Büyükşehir destekleriyle hayata geçecek Bodrum Süngercilik Müzesi’ni 2025 senesinde ziyarete açmayı planlıyoruz. Süngercilik Müzesi’nin ön çalışmaları müzemiz tarafından yapılıyor; bu çalışmalar arasında, iş adamı ve bir dönem süngercilik yapmış Bodrumlu Mustafa Cem destekleriyle yaptığımız sözlü tarih çalışmaları bulunuyor. 150 kişiye yakın süngerci ve aileleriyle görüşmeler yaptık, kayıt aldık ve deşifrelerini yaptık. Bu çalışmanın bir kitabı ise 2025 yılının mart ayında basılmış olacak. Müzemiz çalışmaları arasında, bünyemizde bulunan yayınevimizden basılan Saner Gülsöken’e ait süngercilikle ilgili bir kitabımız daha bulunuyor. Aynı zamanda yayınevi çalışması olarak basıma hazır hale getirdiğimiz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını olarak basılacak Hasan Karadeniz’e ait “Bir Süngercinin Aynasından Derin Bodrum” kitabı da bulunuyor. 2019 senesinde başladığımız Denizcilik Buluşmaları kapsamında bugün Hamdi Topçu ile buluştuk; kendisinin kitabı üzerinden interaktif bir söyleşi gerçekleştireceğiz.” dedi.

Bodrum Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Çiğdem Zeynep Göztepe hoş geldiniz konuşmasının ardından “Maviye açılan kapılarımız hiç kapanmasın, mavinin her tonuna sahip çıkalım. Bodrum’un denizcileri, süngercileri bizler için çok değerli, Hamdi Bey gibi sevgili yazarlarımız sayesinde de gelecek nesillere bu değerleri taşıyabiliyoruz.” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ise süngerciliğe gönül veren ve hayatlarını denize, süngerciliğe adayanlara teşekkür etti.

Söyleşinin ardından Hamdi Topçu, Bodrum üçlemesinin son kitabı olan “Bodrum’un Mavi Yıldızları Süngerciler” kitabını imzaladı. Buluşma kapsamında etkinliğe katılım gösteren süngerci ve yakınlarının fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.

Ücretsiz olarak gerçekleşen Bodrum Deniz Müzesi Denizcilik Buluşmaları ve diğer müze programları için Bodrum Deniz Müzesi sosyal medya hesapları ve bodrumdenizmuzesi.org web sitesi takip edilebilir. Ayrıca, etkinlikler hakkında bilgi almak isteyenler 444 00 48 (dahili 4225) iletişim numarasından müzeye ulaşabilir.

Hamdi Topçu Kimdir?

Şair, yazar Hamdi TOPÇU (OĞLU), 1950’de Muğla’da doğdu.

1981’de Acemi Yaz şiiriyle Hürriyet Gösteri Edebiyat dergisinin açtığı yarışmada 3.lük ödülü aldı. İlk şiirlerini 1987’de Gökyüzü Kalbim adıyla kitaplaştırdı.

Belçika’da Flaman Bölgesinde Yetişkinler Eğitimi (1990) ve İlköğretim 6 – 7.ve 8. sınıflarda Toplum Bilgisi Dersi Aracılığıyla Türkçe kitaplarını hazırladı.

Belçika’da çalıştığı dönemlerde oğluna yazdığı mektupların seçkisi; Seni Sevgiye Emanet Ediyorum (1999) Bilgi Yayınevi; Tema Destekli Anadili Eğitimi – Kuram ve İşleyiş kitabıyla Tema Destekli Türkçe (İlköğretim 6. sınıflar) adlı kitabı adlı kitapları 2004’ te Nobel Yayın Dağıtım tarafından yayımlandı.

İzmir Amerikan Lisesinden öğrencileriyle gerçekleştirdikleri mektuplaşmaları Genç Mektuplar (Babil Yayıncılık -2004) adıyla kitaplaştırdı.

Kariyon Şiirleri (Nobel Yayınevi, 2008), Karya’dan İyonya’ya – Güneşli Yağmurlar Ülkesi (Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2012, Gezi -Deneme), Bodrumlu Çiftçi Diplomat – Ömer Aras (Era Yatçılık, 2012, Biyografi), Şehre Kaçış (Bilgi Yayınevi, 2013, Gençlik Romanı), Kirpinin Dansı (Arkeoege Yayınları, 2014, Deneme – Eleştiri). Billursular (Nobel Yayınevi, 2016, Şiir), Ahtapot Mori (Yitik Ülke – Çocuklar için öyküler), Atatürk’ün Dil Çalışmaları (Toplumsal Yayınevi-Araştırma-inceleme), Yalı Kahvesinden Otele Ayşe- Sami Akbaş (Maestro Reklamcılık – Eylül 1921), Limburg Hikâyeleri (Manos-2023), Bodrum’un Mavi Yıldızları –Süngerciler (Gümbel Allkaria-2023) son dönemde okurlarla buluşan kitaplarıdır.

Topçuoğlu, “Tuinwijk’i Anlatır Hikâyat” ırmak şiiriyle Maden Mühendisleri Odasının 2014 yılı Madenci Edebiyatı Ödülünü, Kirpinin Dansı eseriyle de 2016 yılı Vedat Günyol Deneme Özel Ödülünü, Atatürk’ün Dil Çalışmaları adlı eseriyle Söylem Filoloji Dergisinin 2018 Yılı Dil Ödülünü, Limburg Hikayeleri adlı öykü kitabıyla Sennur Sezer Emek ve Direniş Ödülleri Ahmet Tulgar Özel Ödülünü aldı.

Bodrum Deniz Müzesi Hakkında:

Bodrum Belediyesine bağlı özel müze olarak faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Belediyesinin önemli katkılarıyla 15 Ekim 2011 tarihinde ziyarete açılmış; Cevat Şakir Kabaağaçlı Özel Koleksiyonu, Geleneksel Tekne Modelleri Koleksiyonu ve 6.000’e yakın kabuğun yer aldığı Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonları ile Bodrum denizcilik tarihinin geçmişten günümüze intikal eden belgeleri, objeleri ve değerleri üzerinde deniz tarihimizi aydınlatacak bilimsel araştırmaları yaparak deniz ve denizcilik kültürüne sahip çıkmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Müze, Bodrum ile özdeşleşmiş entelektüel yaşam ustası Halikarnas Balıkçısının albümünden seçilmiş özel fotoğraflarıyla yaşamından kareler, tarihi belgeler, kendi kaleminden yazdığı yazıları, çizdiği resimleri ve kişisel eşyaları ile kızı İsmet Kabaağaçlı ve Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlunun Prof. Dr. Şadan Gökovalı’nın bağışları ile zengin bir arşive sahip. Bodrumlu sanatkâr/usta Ali Kemal Denizaslanı tarafından yapılan 48 adet geleneksel tekne modelleri müzede süngercilik, balıkçılık ve nakliyecilik koleksiyonları olarak sergilenmekte. Portal üzerinden arşivini ve koleksiyonlarını araştırmacılara ve meraklılara sunmak için faaliyetlerine ve çalışmalarına devam etmekte olup eğitim programları, çocuk atölyeleri, etkinlikler, programlar, birçok proje sahipliği ve proje ortaklığını yürütmektedir. Aynı zamanda müze kurumsal bünyesinde kurulan Bodrum Deniz Müzesi Yayınları ile, bölgenin denizcilik kültürü ve tarihi ile ilgili yayınlarını okuyucuyla buluşturmaya devam etmektedir.