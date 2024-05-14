Bodrum Deniz Müzesi'nden 18 Mayıs Müzeler Günü'ne özel etkinlikler

Bodrum Belediyesi Kültür AŞ bünyesinde faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Bodrum Deniz Müzesi 18 Mayıs Müzeler Günü programını açıkladı.

Ülkemizin de üyesi olduğu Uluslararası Müzeler Konseyi'nin (ICOM) ilan ettiği, tüm dünyada ve ülkemizde 1982'den bu yana 18 Mayıs Müzeler Günü ve devam eden haftada kutlanan Uluslararası Müzeler Haftası’nın 2024 teması ise "Eğitim ve Araştırmalar İçin Müzeler" olarak belirlenmişti. Eğitim ve araştırma faaliyetlerine sıkça yer veren Bodrum Deniz Müzesi, bu temaya uygun bir Müzeler Günü programı oluşturdu. Müzeler Günü’ne dahil olan söyleşi, atölye ve rehberli turlara katılım ücretsiz olup 18 Mayıs Müzeler Günü’nde Bodrum Deniz Müzesi güne özel uzun saatler ile 09.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

18 Mayıs Müzeler Günü Programı

Saat: 13.00

Konferans- Deniz Ülkesi: Müzenin Sürekliliğinde Sanatın İzi

Konuşmacı: Canan Cürgen Gültaş, Müzebilimci-Küratör

Serginin küratörlerinden müzebilimci Canan Cürgen Gültaş, Deniz Ülkesi sergisinin Bodrum Deniz Müzesi koleksiyonuyla nasıl ilişkilendiğini, müzenin mekân ve belleğinde sanatın izinin etkilerini anlatacak.

Saat: 14.00

Deniz Ülkesi Sergi Turu

Sergide eserleri yer alan sanatçılardan Banu Birecikligil, Ebru Nakamura, Elvan Erdin, Canan Cürgen Gültaş, Gülşah Bayraktar, Samantha Louise Emery, Züleyha Altıntaş’ın katılımıyla gerçekleşecek sergi turu kapsamında sanatçılar, tura katılacak ziyaretçilerin eserler hakkındaki sorularını yanıtlayacak.

Saat: 16.00

Atölye- Koleksiyonculuk 13+ Yaş

Koleksiyon nedir, koleksiyonculuk nedir, koleksiyon sahibi olmak için neler yapmamız gerekir? Ne tür nesnelerin koleksiyonları yapabiliriz? Bu atölyede Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu, Volkan Acar eşliğinde tanınacak, müze tarafından verilen kabuklar ile deniz kabuğu koleksiyonu oluşturacağız.

Eğitmen: Volkan Acar

Kontenjan: 20 kişi

Rehberli geziler ve atölyelere katılım için rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için aşağıdaki seçenekler üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

444 00 48 (dahili 4225)

Instagram DM, bodrumdenizmuzesi@bodrum.bel. tr