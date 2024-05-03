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Bodrum genelinde temizlik hareketi başlatılıyor

Bodrum genelinde temizlik hareketi başlatılıyor
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde, ilçe genelinde genel temizlik çalışması yapılacak. Bodrum’un her mahallesinde gerçekleştirilecek temizlik hareketi, 8 Mayıs Çarşamba günü başlıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından genel temizlik hareketi programlandı. Yaşam alanlarının korunması ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla yapılacak olan temizlik çalışmasına belediye çalışanları da katılacak.

Temizlik etkinliği için 8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00’da Kumbahçe Meydanı, Gümbet Dolgu Alanı, Akçaalan Kapalı Pazar Yeri ve Yalıkavak Atatürk Meydanında buluşulacak. Çalışmanın ilk etabında Akçaalan, Bahçelievler, Çarşı, Geriş, Gümbet, Karabağ, Kumbahçe, Turgutreis, Umurça ve Yalıkavak mahallelerinin sokakları ve kıyı şeridi ot ve çöpten arındırılacak.

Temizlik hareketinin ikinci etabının 15 Mayıs Çarşamba günü Müsgebi, Yahşi, Bitez, Dağbelen ve Yaka mahallelerinde yapılması planlanıyor.     

Deniz Dibi Temizliği

Bodrum Belediyesi tarafından her yıl, “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinin bu yılki programı, Kumbahçe’den başlayacak. Denizleri ve kıyıları korumak, temiz tutmak amacıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte 8 Mayıs Çarşamba günü Kumbahçe’de, 15 Mayıs Çarşamba günü ise Gümbet’te sahil ve deniz temizliği saat 10.00-12.00 arasında yapılacak. Deniz dibi temizliği etkinliğinin her çarşamba farklı bir koy olmak üzere toplam 13 koyda yapılması planlanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kendisinin de saha çalışmalarına katılacağını belirtirken, “Planlanan temizlik çalışmasında sivil toplum örgütlerimiz başta olmak üzere halkımızın da bizlere destek olacağına inanıyorum. Çevre bilincini kalıcı hale getirmek, toplumsal farkındalık yaratmak ve sokaklarımızı temiz tutmak için, daha yaşanabilir bir Bodrum için el ele verip bu çalışmayı her mahallemizde gerçekleştireceğiz.” dedi.

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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