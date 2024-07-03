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Bodrum Gümbet'te deniz dibi temizliği

Bodrum Gümbet'te deniz dibi temizliği
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Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliği çalışması Gümbet’te devam etti.

Denize En Çok Mavi Yakışır sloganıyla denizleri ve kıyıları atıklardan arındırma amacıyla yapılan Deniz Dibi Temizliğinin 8. etabı Gümbet Koyu’nda devam etti.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, ilgili birim müdürleri ve personeller katıldı.

Gönüllü dalış ekibi tarafından denizden yaklaşık 103 kilogram atık çıkarıldı. Çıkarılan atıklar Gümbet sahilinde sergilendikten sonra geri dönüşümü yapılmak üzere 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan yaptığı açıklamada şunlara değindi:

“Bodrum Belediyesi olarak on yıldır sürdürdüğümüz etkinliğimizde bu yıl sekizinci etabı Gümbet sahilimizde gerçekleştirdik. Çıkarttığımız atıklar doğal bir kirlilik değil, insan eliyle oluşan atıklar. Bodrum Belediyesi olarak denizimizi hak ettiği maviliklere taşıyana kadar bu farkındalık çalışmamızı sürdüreceğiz. Siz değerli basın mensuplarına da kamuyu aydınlatmak adına bizlerin çalışmalarına verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum.”

Deniz Dibi Temizliğinin 9. etabı 10 Temmuz Çarşamba günü Gündoğan sahilinde devam edecek. 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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