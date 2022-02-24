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Bodrum Gümbet'teki kaçak iskeleler yıkılıyor

Bodrum Gümbet'teki kaçak iskeleler yıkılıyor

Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde, Gümbet tekne bağlama iskelesinin yanında inşa edilen kaçak ve ruhsatsız 46 adet derme çatma iskelenin yıkımlarına başlandı.

Bodrum Belediyesi tarafından tekne ve iskele sahiplerine 20 gün önce gönderilen tebliğinin ardından, bölgede kaçak ve gelişigüzel inşa edilen iskelelerin 12’si sahipleri tarafından kaldırıldı. Geriye kalan iskelelerin yıkımı Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği tarafından Zabıta Müdürlüğü gözetiminde gerçekleştiriliyor. Bir çoğu tehlike arz eden ve yıkılmak üzere olan iskelelerin kaldırılmasıyla bölgedeki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yıkımların 3 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Etiketler bordum belediyesi
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