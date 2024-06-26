Bodrum Gümüşlük'te deniz dibi temizliği

Bodrum Belediyesi tarafından ''Denize En Çok Mavi Yakışır'' sloganıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği Gümüşlük Koyunda gerçekleşti.

Bodrum’da koyları atıklardan arındırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan Deniz Dibi Temizliği 26 Haziran Çarşamba günü Gümüşlük Koyunda devam etti. Temizlik etkinliğinde denizden 800 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından yapılan Deniz Dibi Temizliğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Meclis Üyesi Ahmet Faik Karakaya ve Gümüşlük Mahalle Muhtarı Zeki Pay katıldı.

Bodrum’un koylarını çöp ve atıklardan arındırmayı, deniz canlılarının yaşam alanlarını korumayı amaçlayan temizlik etkinliğinde denizden çeşitli atıklar çıkartıldı. Gümüşlük Kafe önünde sergilenen atıklar geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Bodrum Belediyesi olarak on yıldır aralıksız sürdürülen kampanyada denizleri temizlediklerini söyleyen Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, “Bu çalışmanın temel amacı toplumumuzda çevre bilincini artırmak, bir farkındalık yaratmaktır. Olumlu sonuçlarını da alıyoruz. Bazı bölgelerde azaldığını görüyor, seviniyoruz. Bu fotoğraf bize bir kez daha doğru yolda olduğumuzu hatırlatıyor. Denize en çok yakışanın mavinin olduğunun altını çizmek istiyoruz. Çevre, doğa bir miras değil bir emanettir. Bizden sonraki nesillere bu emaneti hak ettiği şekilde bırakalım. Doğanın, yaşamın devam etmesini el birliği ile sağlayalım” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarında da destek verdiği Deniz Dibi Temizliği etkinliği 3 Temmuz Çarşamba günü Gümbet sahilinde devam edecek.