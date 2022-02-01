Bodrum İş İnsanları Derneği, Başkan Aras'ı ziyaret etti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile makamında bir araya geldi.

Ziyarete Bodrum İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mete Yılanlı ile kurul üyeleri katıldı. Geçtiğimiz aylarda kurulan derneğin başkanı Mete Yılanlı, yönetim kurulu üyelerini Başkan Aras’a tanıtarak kuruluş amaçları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Dernek Başkanı Yılanlı, “Şehrimiz için birlikte ne yapabiliriz diye bunun için yola çıktık. Bodrum için çalışacak yatırımlarımızı bu yönde değerlendireceğiz. Bizler, başarılı projelerle, şehrimize yakışan işlerle halkımıza layık olmak için çalışacağız ve üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Belediyemizin her zaman yanındayız.” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Başkan Aras, “Bodrum’a, özellikle kadın ve çocuklara yönelik yatırımlar, kreşler, eğitim merkezleri, kadın istihdamını artıracak projeler bizler için çok önemli. Hazırlanan projeler ile kadının iş hayatında istihdamının, engelliler ve çocuklara yönelik spor imkanlarının artırılması, çocukların sosyal hayata katılması, kötü alışkanlıklardan uzak durması bizlerin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Dernek Başkanı Mete Yılanlı tarafından Başkan Aras’a Onursal Başkan rozeti takıldı. Başkan Aras ise dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerine belediye yayınları kitaplarından hediye etti.