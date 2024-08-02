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Bodrum itfaiye hizmet binasının temeli atıldı

Bodrum itfaiye hizmet binasının temeli atıldı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da meydana gelebilecek yangın, kaza, mahsur kalma gibi olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için itfaiye hizmet binasının temelini attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan itfaiye hizmet binası 3 kattan oluşurken, Bin 433 metrekare inşaat alanına sahip ve çatısında 86 KW güneş enerji santrali bulunuyor. 46 Milyon 617 Bin TL yatırımla temeli atılan tesisin 210 günde tamamlanması planlanıyor.

Temel atma töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci: “Vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanında olan itfaiyemiz gücüne güç katıyor. Bodrum Belediyesi olarak büyükşehir belediyesi ile iş birliğimiz artarak devam ediyor” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da meydana gelebilecek yangın, kaza, mahsur kalma gibi olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için itfaiye hizmet binasının temelini attı.

Başkan Aras: Hedefimiz gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak

Temel atma töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Küresel ısınmanın etkisiyle daha sıcak ve kuru hava şartları, orman yangınlarını daha sık ve yıkıcı hale getiriyor. 2020’den bu yana Bodrum ve Muğla genelinde yaşadığımız yangınlar ekosistemleri tahrip ederken yaşam alanlarımızı da tehdit ediyor” dedi.

Başkan Aras, “Göreve geldiğimiz ilk 100 günde Muğla genelinde 2198 yangına ve 835 kaza kurtarma ile su baskınına müdahale ettik. Bodrum’da da yapımızı güçlendirmek adına buradayız. İtfaiye hizmetleri toplumun güvenliği ve sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmezdir. Bu nedenle itfaiye örgütümüzün hem teknik kapasitesini hem de personel kalitesini artırmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Başkan Aras, “Yangınla mücadelede aynı zamanda su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak için de önemli ve gereklidir. Su kaynaklarımızın azalması, tarım ve içme suyu arzını tehdit ediyor. Bu da; gıda güvenliği ve halk sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturma ihtimalini büyütüyor” ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da meydana gelebilecek yangın, kaza, mahsur kalma gibi olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için itfaiye hizmet binasının temelini attı.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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