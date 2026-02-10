Bodrum Kent Lokantası’nda Bir Yılda 70 Bini Aşkın Yemek

Bodrum Belediye A.Ş. tarafından hizmete açılan Bodrum Kent Lokantası, bir yıldır vatandaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunuyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından, 10 Şubat 2025 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Bodrum Kent Lokantası’nda, geride kalan bir yılda 70 bin 169 tabldot yemek çıkarıldı. Bunun yanında 827 öğrenci tabldotu da öğrencilere ulaştırıldı. Kent Lokantası’nda uygulanan askıda yemek sistemi kapsamında ise hayırseverler tarafından satın alınan 3 bin 292 tabldot yemek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verildi.

Günlük ortalama 300-350 kişiye hizmet verilen Kent Lokantası’nda menüler, uzman ekipler tarafından kalori hesabı yapılarak hazırlanıyor. Baştan sona üretim süreci Bodrum Belediye A.Ş. tarafından yürütülen lokanta, hijyen, lezzet ve sunumuyla vatandaşlardan da tam not alıyor.

Bodrum Kent Lokantası, uygun fiyatlı, dengeli ve sağlıklı beslenmeyi herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyerek hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar Kent Lokantası’ndan Memnun

Kent Lokantası’nın müdavimlerinden Dilek Özal, sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

“Bir kere deneyeyim dedim, o gün bugündür buradayım. Çok memnunum, çok beğeniyorum. Personel, temizlik, yemeklerin lezzeti, her şey mükemmel. Protein dengesi diyetisyen nezaretinde, çok güzel. Bodrum Belediyesi’ne böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyorum.”

Kent Lokantası’nın yalnızca yemek yenilen mekanlar olmadığını, aynı zamanda dayanışma ve paylaşma kültürünün hayat bulduğu yerler olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Geride bıraktığımız bir yılda, vatandaşlarımızın uygun fiyatlı, sağlıklı ve doyurucu yemeklere erişimini sağladık. Kent Lokantası’nda görev yapan ekip arkadaşlarımız yalnızca mutfakta yemek hazırlamakla kalmıyor; aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağlıyor. Bu kapsamda tüm mesai arkadaşlarımıza, mutfak ekibimize ve projeye destek veren değerli hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin katkılarıyla, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olan bu hizmeti vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.