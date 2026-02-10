  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Kent Lokantası’nda Bir Yılda 70 Bini Aşkın Yemek

Bodrum Kent Lokantası’nda Bir Yılda 70 Bini Aşkın Yemek

Bodrum Kent Lokantası’nda Bir Yılda 70 Bini Aşkın Yemek
Güncelleme:

Bodrum Belediye A.Ş. tarafından hizmete açılan Bodrum Kent Lokantası, bir yıldır vatandaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunuyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından, 10 Şubat 2025 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Bodrum Kent Lokantası’nda, geride kalan bir yılda 70 bin 169 tabldot yemek çıkarıldı. Bunun yanında 827 öğrenci tabldotu da öğrencilere ulaştırıldı. Kent Lokantası’nda uygulanan askıda yemek sistemi kapsamında ise hayırseverler tarafından satın alınan 3 bin 292 tabldot yemek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verildi.

Günlük ortalama 300-350 kişiye hizmet verilen Kent Lokantası’nda menüler, uzman ekipler tarafından kalori hesabı yapılarak hazırlanıyor. Baştan sona üretim süreci Bodrum Belediye A.Ş. tarafından yürütülen lokanta, hijyen, lezzet ve sunumuyla vatandaşlardan da tam not alıyor.

Bodrum Kent Lokantası, uygun fiyatlı, dengeli ve sağlıklı beslenmeyi herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyerek hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar Kent Lokantası’ndan Memnun

Kent Lokantası’nın müdavimlerinden Dilek Özal, sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

“Bir kere deneyeyim dedim, o gün bugündür buradayım. Çok memnunum, çok beğeniyorum. Personel, temizlik, yemeklerin lezzeti, her şey mükemmel. Protein dengesi diyetisyen nezaretinde, çok güzel. Bodrum Belediyesi’ne böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyorum.”

Kent Lokantası’nın yalnızca yemek yenilen mekanlar olmadığını, aynı zamanda dayanışma ve paylaşma kültürünün hayat bulduğu yerler olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Geride bıraktığımız bir yılda, vatandaşlarımızın uygun fiyatlı, sağlıklı ve doyurucu yemeklere erişimini sağladık. Kent Lokantası’nda görev yapan ekip arkadaşlarımız yalnızca mutfakta yemek hazırlamakla kalmıyor; aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağlıyor. Bu kapsamda tüm mesai arkadaşlarımıza, mutfak ekibimize ve projeye destek veren değerli hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin katkılarıyla, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olan bu hizmeti vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

2026'nın son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar
2026'nın son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar
Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vaadiyle kandırılan Nazan'ın derdi değil dövmeleri olay oldu
Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vaadiyle kandırılan Nazan'ın derdi değil dövmeleri olay oldu
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri hayatını kaybetti
Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var!
Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var!
Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi
Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi
Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında!
Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında!
20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı!
20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı!
İstanbul'da bugün çok sayıda ilçede onlarca mahallede elektrik verilemeyecek!
İstanbul'da bugün çok sayıda ilçede onlarca mahallede elektrik verilemeyecek!
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da kapı kapı dehşet gecesi: Annesini de, kızını da, eşini de öldürüp intihar etti! Ankara'da kapı kapı dehşet gecesi: Annesini de, kızını da, eşini de öldürüp intihar etti! 2026'nın son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar 2026'nın son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar Epstein’in eski kız arkadaşı iğrençlikler kraliçesi Maxwell'den tüm dünyayı şoke eden hamle! Epstein’in eski kız arkadaşı iğrençlikler kraliçesi Maxwell'den tüm dünyayı şoke eden hamle! İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti Türkiye'nin dev markası el değiştirdi; artık Suudi Arabistan firmasıyla ortak oldu! Türkiye'nin dev markası el değiştirdi; artık Suudi Arabistan firmasıyla ortak oldu! Önce Rafa şimdi de Cerny mi ? Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi Önce Rafa şimdi de Cerny mi ? Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vaadiyle kandırılan Nazan'ın derdi değil dövmeleri olay oldu Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vaadiyle kandırılan Nazan'ın derdi değil dövmeleri olay oldu Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında! Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında! Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Bir zam daha geliyor! Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Bir zam daha geliyor! ''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı! ''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı!
Türkiye'nin 104 metrelik eşsiz güzelliğine ziyaretçi akını Türkiye'nin 104 metrelik eşsiz güzelliğine ziyaretçi akını Yerin altından bu sefer tarih değil, rezalet fışkırdı! Yerin altından bu sefer tarih değil, rezalet fışkırdı! Ahmet Hakan ile Bakan Hakan Fidan arasında dikkat çeken mimikler! Ahmet Hakan ile Bakan Hakan Fidan arasında dikkat çeken mimikler! 20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! 20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri hayatını kaybetti Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var! Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var! Güzel şarkıcıya sosyal medyada iğrenç taciz! 2 yıla kadar hapsi istendi Güzel şarkıcıya sosyal medyada iğrenç taciz! 2 yıla kadar hapsi istendi İstanbul'da bugün çok sayıda ilçede onlarca mahallede elektrik verilemeyecek! İstanbul'da bugün çok sayıda ilçede onlarca mahallede elektrik verilemeyecek! Birinci sınıf öğrencisi minik Ela'nın korkunç ölümü; ailesinin iddiaları kan dondurdu! Birinci sınıf öğrencisi minik Ela'nın korkunç ölümü; ailesinin iddiaları kan dondurdu!