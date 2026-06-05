Bodrum Limanı Deniz Hudut Kapısı’nda 24 Saat Hizmet Dönemi Başladı
Hem Haber3.com'a destek olmak hem de gündemi kaçırmamak için Haber3.com'u Google News'te favorilerinize ekleyin.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki MUTTAŞ tarafından işletilen Uluslararası Bodrum Limanı, deniz hudut kapısında 24 saat kesintisiz hizmet uygulamasına geçerek deniz turizmi ve liman operasyonlarında önemli bir dönüşümü hayata geçirdi.
Uluslararası Bodrum Limanı’nda deniz turizmini destekleyecek önemli bir uygulama hayata geçirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki MUTTAŞ Kent Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Bodrum Limanı Deniz Hudut Kapısı, 2 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeye başladı.
Deniz Turizmine Güçlü Destek
Yeni çalışma sistemi kapsamında gümrük, deniz polisi ve liman işletmesi birimleri gece saatlerinde de kesintisiz hizmet verecek. Böylece yat ve tekne trafiğinde operasyonel süreçlerin daha hızlı ve esnek şekilde yürütülmesi hedefleniyor.
Giriş-Çıkış İşlemleri Hızlanacak
Uygulamayla birlikte özellikle yaz sezonunda yaşanan yoğunluk kaynaklı bekleme sürelerinin azaltılması ve teknelerin günün her saatinde limana giriş-çıkış yapabilmesi sağlanacak. Düzenlemenin, deniz turizminin yanı sıra bölge ekonomisine ve ticari faaliyetlere de katkı sunması bekleniyor.
Uluslararası standartlarda hizmet sunan Bodrum Limanı, 7/24 çalışma sistemiyle yerli ve yabancı denizcilere daha hızlı, konforlu ve kesintisiz hizmet vermeyi sürdürecek.
Haber3.com Haber Merkezi
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol