Bodrum Mandalin Festivali'ne yoğun ilgi

Bodrum Belediyesi ve Bitez Mahalle Muhtarlığı organizasyonuyla gerçekleşen Bodrum Mandalin Festivali ilgi gördü

Bodrum Belediyesi ve Bitez Mahalle Muhtarlığı organizasyonuyla Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum TARKO, Bodrum Mandalin Hareketi, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (BİTAV), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Coğrafi İşaret Çalışma Grubu iş birliğiyle 15 Aralık Pazar günü Bitez Köy İçi Mevkiinde gerçekleşen Bodrum Mandalin Festivali, çeşitli etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum Mandalin Festivaline Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Meclis Üyesi Hüseyin Cem Köylü, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü ile belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri, Oda, dernek, STK ve siyasi parti temsilcileri, basın mensupları, vatandaşlar katıldı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Mandalin Uygulama Bahçesinde mandalin hasadı ile başlayan Mandalin Festivali, protokol üyeleri ve vatandaşların deve, davul ve zurna eşliğinde geleneksel kortej yürüyüşü ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.

Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü yaptığı konuşmada bu yıl 17.si düzenlenen festivale katılan herkese teşekkür ederek eğlence dolu bir gün geçirmelerini diledi.

Meclis Üyesi Hüseyin Cem Köylü festivale katılamayan Başkan Tamer Mandalinci’nin selamlarını ilettiği konuşmasında şunlara değindi:

“Sürdürülebilir tarım çalışmalarımız Karaova bölgemiz başta olmak üzere birçok verimli toprağımızda devam ediyor. Karakılçık buğdayı ekimimizle, atalık tohumlarımızla, örnek mandalina bahçemizle kentimizde tarım çalışmaları için emek veriyoruz. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde üreticilerimize danışmanlık veriyor, eğitimler düzenliyoruz. Tek hedefimiz: Bodrum’da sürdürülebilir tarım! Bodrum’un tarım ürünlerinin pazarını genişletmek için yerel ve ulusal etkinlikler düzenlemeye ve bu pazarı geliştirmeye devam edeceğiz. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bodrum’un mandalinasını, doğasını ve kültürünü kutladığımız bu etkinliğin daha nice yıllar sürmesi temennisiyle…”

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, “Bugün ‘Bodrum mandalinini nasıl koruruz, daha ileriye nasıl götürürüz, yok olmasını nasıl önleriz?’ adına buradayız. Mandalinayı koruyan, her şeye rağmen mücadelesini devam ettiren herkesi hürmetle selamlıyorum. İnşallah, mandalinlerimiz sonsuza dek yaşayacaktır. Toprağımıza da suyumuza da sahip çıkacağız” dedi.

Konuşmaların ardından BOFAD halk oyunları ekiplerinin yöresel oyunlarıyla süren etkinlik programı; söyleşiler, DJ performansları, mandalin içerikli ikramlar, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün mandalin dağıtımı, eğlenceli çocuk etkinlikleri, halk oyunu gösterileri ve satış stantları ile dolu dolu geçti. Yağışlı havaya rağmen ilgi gören festivalde Prof. Dr. Cem Şen’in moderatörlüğünde alanında uzman kişilerle söyleşiler de yapılırken Kırsal Turizmin Önemi ve Kırsal Kadın Girişimciliği, Agro Turizm, Narenciyede Yan Ürünlerin Potansiyeli, Agrohomeopati ile Zehirsiz Tarım, Üretimde Kadın ve Kooperatif konuşuldu.

Mülga Bitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez ise Bodrum’da mandalina serüveninin başlama hikayesini anlatarak geleneksel mandalin kasası çakma seremonisini gerçekleştirdi.

Üreticiden Tüketiciye Köprü: Bodrum Belediyesi

Bodrum Mandalin Festivalinde katma değerli ürün yetiştiren üreticilerden ve bahçe sahiplerinden Bodrum Belediyesi tarafından satın alınan mandalinalar Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla halka ücretsiz dağıtıldı. Bitez köy içinde belirli noktalara hazırlanan ücretsiz mandalina masalarında 20 ton mandalina vatandaşlara bedelsiz dağıtıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Farkındalık için Stant Açtı

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ve etkinliklerle ilgili bilgi vermek için stant açıldı. Stantta vatandaşlara Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün işlevi ve yardım, destek iletişim hatları bilgilerinin bulunduğu broşürler dağıtıldı.

Bodrum’un Bebeği Kaan Ali için de Stant Açıldı

SMA-Tip 1 hastası Kaan Ali Danaş bebek için de ailesi ve destek grubu tarafından stant açıldı. Stantta Kaan Ali bebek yararına çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunulurken iletişim ve valilik onaylı yardım adreslerinin bulunduğu cep afişleri dağıtıldı. Kaan Ali bebeğin bilgilerine ulaşmak için “smakaanalidanass” Instagram hesabı takip edilebilir.

Sunucu Ateş’in performansı yanında yerel sanatçı Didem Kasal Esentürk’ün seslendirdiği şarkılar ve DJ performanslarıyla Mandalin Festivali, akşam saatlerine kadar sürdü. Festival hem farkındalık yarattı hem de yüzlerce Bodrum yaşayanına eğlence dolu saatler yaşattı.