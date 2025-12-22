Bodrum Mandalin Festivali’ne Yoğun İlgi

Bodrum Belediyesi, Bitez Mahalle Muhtarlığı ve Bodrum Mandalin Hareketi öncülüğünde Pernod Ricard Türkiye ana sponsorluğunda bu yıl 18’incisi düzenlenen Bodrum Mandalin Festivali yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü, BODTO, BİTAV, BOTAV, BODER, BESİAD ve Bodrum Yalıkavak Lions Kulübü destekleriyle Bitez Köy İçi’nde 21 Aralık Pazar günü yapılan festivale, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, oda ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim amirleri ile personelleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy İçi’nden Mandalin Bahçesine Uzanan Renkli Kortej

Program Bitez Köy İçi’nden Bodrum Belediyesi Mandalin Uygulama Bahçesi’ne düzenlenen kortejle başladı. Mandalin Uygulama Bahçesi’ndeki hasada katılan Başkan Mandalinci, Bodrum Mandalini ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında kısa bilgilendirmelerde bulunurken şunları söyledi:

“Bodrum Mandalini’ni hem Bitez’deki kendi uygulama bahçemizden topluyoruz hem de Bodrum’daki üreticimizden alarak onlara ekonomi yaratıyoruz. Bodrum Mandalini’ni Bodrum’dan tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz. Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. iştirak şirketimiz ile vatandaşlarımız sevdiklerine, yakınlarına Bodrum Belediyesi güvencesiyle Bodrum Mandalini’ni Türkiye’nin dört bir yanına ücretsiz kargo ile ulaştırabilirler. Bodrum mandalin bahçelerini betonlaşmasına izin vermeden, bu sarı altın dediğimiz güzel meyvenin tekrardan ekonomiyle buluşmasını sağlayacağız.”

Bitez Köy İçi etkinlik alanında devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla sürdü.

Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, festivale destek veren herkese teşekkür ederken, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (BİTAV) Başkanı Mustafa Mengü, mandalin bahçelerinin turizmden payını alması gerektiğine ve agro-turizmin önemine değindi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Bodrum İlçe Hizmetleri Şube Müdür Vekili İzzet Mert Kalem gerçekleştirdiği konuşmasında, Başkan Aras’ın mesajını paylaşırken yerel üreticiye sahip çıkılan bu organizasyonda yer alan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Üretici ile Tüketici Arasındaki Köprü: Bodrum Belediyesi

Bodrum’un geçmişten günümüze ekonomik dönüşümü ile Bodrum Mandalini’nin buradaki rolüne dair kısa bir bilgilendirme yapan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Mandalini üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile özellikle son yıllarda Pernod Ricard’ın vermiş olduğu destekle beraber mandalin bahçesini kurtaran yeni bir öykü yaratmaya başladık. Bu öykü, ilk başta mandalin bahçelerinde açan o güzel çiçeğin, o tomurcukların Bodrum yeşiline dönüşmesi öyküsüydü. Erken hasat ile üreticimizi destekledik ve öncelikle civarımız başta olmak üzere bölgemizdeki nice tesislere mandalinle alakalı lezzetler yapması yönünde teşvikte bulunduk. Bodrum yeşilinden sonra şimdi gelmiş olduğumuz noktada da artık olgunlaşmış Bodrum Mandalini’nin festivalini düzenliyoruz. Festivale emek veren herkese ve özellikle hâlâ bağına bahçesine sahip çıkan, atadan gelen o mirası yaşatmak için emek veren üreticimize teşekkür etmek istiyorum. Bodrum Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz başta olmak üzere bütün ekip arkadaşlarımızla beraber, üreten herkesin yanında olmaya devam ediyoruz. Festivale emek veren başta Bitez Mahalle Muhtarımız olmak üzere, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bodrum Belediyemizin her bir çalışanına, Bodrum Kaymakamımız Sayın Ali Sırmalı’ya, basın mensuplarına ve bu kentin gerçek sahipleri hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Mandalin Festivalimiz hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Siz üretin bizler de sizi tüketici ile buluşturalım.”

Bodrum Mandalin Festivali’nde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, yaptığı konuşmasında Bodrum Mandalini’nin değerini artırmak, geliştirmek ve ilçe ekonomisine kazandırmanın önemine vurgu yaptı.

Bodrum Belediyesi Gözünden Bodrum Mandalini Anlatıldı

Açılış konuşmalarından sonra Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan Bodrum Mandalini temalı video gösterimi yapıldı. Ardından Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan “Yerel Yönetimin Bodrum Mandalini’ne Dokunuşu” adlı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda Bodrum Belediyesi gözünden Bodrum Mandalini katılımcılara ayrıntılı olarak anlatıldı.

Sunumun ardından sahnede gerçekleştirilen geleneksel kasa çakma töreni ilgi ile takip edildi. Program plaket takdimi ve aile fotoğrafının çekilmesi ile devam etti.

Müzik, Dans ve Lezzet Dolu Bir Program

Yerel üreticiler ve işletmelerin stantlarının yer aldığı festival, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Gün boyu süren etkinliklerde katılımcılar, X Project DJ Mete’nin performansıyla doyasıya eğlendi. Bitez Kadın Halk Oyunları Ekibi, Final Akademi Okulları Halk Oyunları, BOFAD Halk Oyunları ve SUNU Academy gösterilerinin yanı sıra Didem Kasal Esentürk konseri, Can Durmaz konseri ve Yol Project konseriyle vatandaşlar müzik ve dansla buluştu. Pernod Ricard Türkiye Bodrum Yeşili Projesi kapsamında gerçekleştirilen “10 Kaftan 10 Sanatçı” kaftan geçişi defilesi ise büyük ilgi gördü. Şef Adnan Şentürk eşliğinde düzenlenen “Fark Yaratan ve İlham Veren Bodrum Mandalinli Tarifler” yarışması ve ödül töreni, festivale lezzet katan özel anlar arasında yer aldı.

Tarımsal Hizmetler ile Kadın ve Aile Müdürlüğü Standı Festivale Yer Aldı

Yerel üreticilerin yanında Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler ile Kadın ve Aile Müdürlüğü standı da festivalde yerini aldı. Stantlarda vatandaşlara müdürlük çalışmaları ile ilgili kapsamlı bilgiler verildi.

Topraktan Sofraya, Bodrum’dan 81 İle Bodrum Mandalini Kargolanıyor

Bodrum Belediyesi, Bodrum Mandalini’nin ekonomik katma değerini artırmak ve daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bu çalışma kapsamında vatandaşlar, Türkiye’nin herhangi bir yerinde yaşayan sevdiklerine Bodrum Mandalini gönderme imkânına sahip olacak.

Oluşturulan platform sayesinde üreticiye maksimum katma değer sağlanması, tüketiciye ise kargo dâhil ekonomik fiyatlarla Bodrum Mandalini ulaştırılması hedefleniyor.

Sipariş vermek isteyen vatandaşlar, aşağıdaki bağlantıda yer alan “Bodrum Mandalini Sipariş Formu”nu inceleyerek başvuruda bulunabilir.

https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSezw9yK2daWs1UH9gNkbZP2 y-dx4KTnHU-BEf8z_Q3DB-4HbQ/ viewform?pli=1