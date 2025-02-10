Bodrum Mandalini İstanbul'da tanıtıldı

Pernod Ricard Türkiye, hayata geçirdiği ''Bodrum Yeşili'' sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul’da Bodrum Mandalini Zirvesi düzenledi.

Türü tükenme tehdidi altında olan, Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünü Bodrum mandalininin kullanım alanlarının ve ekonomik değerinin artırılması, bölgeye katma değer sağlanması, bahçelerin korunması ile yerel tarımsal ve ekonomik döngünün geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Bodrum Yeşili” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bodrum Belediyesi destekleriyle İstanbul’da “Bodrum Mandalini Zirvesi” düzenledi.

7 Şubat Cuma günü gerçekleşen Mandalin Zirvesine; Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Vekili Hüseyin Cem Köylü, TÜRYİD Başkanı Kaya Demirer, The Marmara Group COO’su Ata Eremsoy, Next Akademi Kurucusu Levent Erden, gastronomi uzmanı Oğul Türkkan, MSA Kurucu ortağı Sitare Baras, BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Serttaş, Bodrum Yadigarı Kurucusu Erman Aras, Turunçgil Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Demirağ, TARKO Başkanı Cesur Öncel, Bodrum Kadın Kooperatifi Başkanı Sevil Arslan Erol, Bodrum Kent Konseyi Üyesi Fidel Berber, Atelier Rebul Pazarlama Başkanı Deniz Sezer Günay, Twins Cocktail Lab Kurucusu Yiğitcan Gençer, Koku Uzmanı Koray Uygur ve Şef Pelin Dumanlı gibi sektör temsilcileri ve fikir önderleri katıldı.

Coğrafi işaretli ürünün geniş kitlelere ulaşmasını ve bilinirliğinin artmasını sağlamak amacıyla, Pernod Ricard Türkiye’nin, mandalin üreticilerini; turizm, gastronomi, iş, kültür ve sanat dünyasıyla buluşturduğu zirvede, Bodrum Mandalinin tarihi, bugünü ve geleceği kapsamlı bir şekilde ele alındı. Ürünün kullanım alanları, işletmeler açısından değeri, renk, koku ve tat özellikleri de zirvede tartışılan konu başlıkları arasında yer aldı.

Devrim Erbil’den Zirveye Özel Eser

Türk sanatının önemli ismi ressam Devrim Erbil’in zirveye canlı yayınla katıldığı etkinlikte, sanatçı ve küratör Renk Erbil ile Bodrum Mandalin Zirvesine özel olarak hazırladıkları “Bodrum’un Turuncu Düşleri” isimli eseri sergilendi. Devrim Erbil’in özgün fırça darbeleriyle hayat bulan “Bodrum Yat Limanı” tablosunun, Renk Erbil’in soyut dokunuşlarıyla ışıklı bir enstalasyon çalışmasına dönüştüğü eser, Bodrum’un simgelerinden mandalinaya adanarak hazırlandı. Pernod Ricard Türkiye’nin sahiplendiği Bodrum mandalinini sanatla buluşturan özel çalışma, Bodrum’un eşsiz güzelliğini ve kültürel mirasını sanat aracılığıyla vurguluyor.

Düzenlenen zirvede konuşan Pernod Ricard Afrika ve Orta Doğu CEO’su Selçuk Tümay, “Biz farkındalık çalışmalarımıza ve menülerde Bodrum mandalinine yer verilmesi konusundaki çağrılarımıza devam edeceğiz. 1980’lerde 600 binlerde olan Bodrum mandalini ağaçlarının sayısı günümüzde 46-47 binlere düşmüş durumda. Gönlümüzden geçen bu ağaçların sayısının tekrar eski günlerine ulaşması. Bunun için hepimize görev düşüyor. O nedenle ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; tüm yiyecek, içecek sektörüne, işletmecilere, otellere, kozmetik sektörüne, gelin hep beraber Bodrum’un yeşiline yer açalım!” şeklinde konuştu.

Pernod Ricard Türkiye Hukuk, Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Zümrüt Yezdani Kedik ise açılışta yaptığı konuşmasında, “Geçtiğimiz yıl, Pernod Ricard Türkiye olarak Bodrum mandalininin potansiyelini ve hak ettiği değerini tüm dünyaya göstermek için başlattığımız yolculuk, bugün konusunda çok önemli isimlerin değerli fikirlerini paylaşacakları bir zirveye dönüştü.” dedi.

TÜRYİD Başkanı Kaya Demirer ise Bodrum mandalinin yaz döneminde yeşil halde başlayan ürün döngüsüne vurgu yaptığı konuşmada, yıllık 3 bin ton üretim kapasitesinin yaklaşık 750 tonunun yeşil mandalin olarak hasat edilebileceği belirtti. Bu özel ürünün yerelde değerlendirilmesinin önemine değinen Demirer, “TURYİD olarak TARKO ile iş birliği sağlayarak yeşil mandalinin ambalajlama ve muhafaza süreçleri üzerine çalışmalar yürüteceğiz.” dedi. Ayrıca Demirer, hasat sürecinin en verimli şekilde yönetilmesi için koruma teknolojileri araştıracaklarını da belirtti.

Turunçgil Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Demirağ, “Bodrum mandalinin kurtulması adına çok güzel bir organizasyon. Eminim ki üreticiler olarak bu zirvenin gelecekte çok faydasını göreceğiz. Yok olmak üzere olan bir ürünün tekrar hayata geçirilmesi için eski günlere dönemesek bile elimizdeki varlığın korunması için çok önemli bir başlangıç oldu.” dedi.

Gastronomi uzmanı Oğul Türkkan, “Zirvenin yarattığı dinamikle unutulmaya yüz tutmuş bir ürünün çevresinde Pernod Ricard Türkiye, Bodrum Belediyesi gibi hem devlet kurumlarının hem özel sektörün bir araya gelip yeniden canlandırıp, bu ürüne kıymet vermeye yeltenmesi yöre ekonomisinin kalkınması ve kültürün unutulmasının engellenmesi harika olmuş; çok iyi bir iş birliği. Ayrıca bütün paydaşlar da harika iş çıkarmışlar.” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen zirveye katılan Bodrum Belediye Başkan Vekili Hüseyin Cem Köylü, “Bodrum mandalini, Bodrumlular için bir tarım ürünü olmasının ötesinde bir değerdir. Bodrum mandalini çoğu Bodrumlunun düğününü yapmış, çoğu Bodrumluyu okutmuş meyveden öte bir üründür. Dolayısıyla bizim mandalinayla olan bağımız bambaşka bir düzeydedir. Bodrum dünyada bir markadır; Bodrum mandalininin de bir dünya markası olmasının önünde hiçbir engel görmüyorum. Kendine has kokusu, lezzeti bir dünya markası olmasına kesinlikle imkân verecek düzeyde. Bodrum Mandalin Hareketiyle gelen farkındalığı sizlerle, üreticilerimizle birlikte büyüterek mandalinayı hem yeşil hem olgun haliyle tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.” dedi.