Bodrum Belediyesi ve Belediye A.Ş. iş birliğinde geliştirilen yeni satış ve dağıtım stratejileriyle Bodrum Mandalini, Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında hem üreticiler destekleniyor hem de coğrafi işaretli Bodrum Mandalini tüketiciyle doğrudan buluşturuluyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, 5 ve 10 kilogramlık özel paketler hâlinde hazırlanan Bodrum Mandalinleri, anlaşmalı kargo firması aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Üzerinde özel mesajların da yer aldığı paketler adreslerine teslim edilirken, yeni siparişlerin hazırlıkları da devam ediyor.

Tek Seferde 50 Tonluk Sipariş

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün üreticileri desteklemek adına yürüttüğü bir diğer organizasyonla Mersin’e 50 ton Bodrum Mandalini sevk ediliyor. Bahçelievler, Turgutreis, Müskebi, Dereköy ve Bitez mahallelerinde üretim yapan 18 üreticiden alınan toplam 50 ton mandalinin sevk ve lojistik süreci, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.

Mandalinin kendi yaşamındaki ve Bodrum kültüründeki yerine sık sık vurgu yapan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin de katıldığı turuncu hasat döneminde, toplam 34 üreticiden 63 seferde, 69 ton Bodrum Mandalini alımı gerçekleştirildi. Belediye tarafından gerçekleştirilen alımlar ara vermeden devam ediyor.

Bodrum Mandalini’ni korumaya ve geliştirmeye yönelik her türlü çalışmayı titizlikle yürüttüklerini belirten Başkan Mandalinci, “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ve Belediye A.Ş. iş birliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; 72 üreticimizden tonlarca Yeşil Bodrum Mandalini alımı gerçekleştirmiştik. Şimdi de geliştirdiğimiz yeni proje ve stratejilerle Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicileri Bodrum Mandaliniyle buluşturuyoruz. Yapılan çalışmalarla birlikte her yıl yükselen bir ivmemiz var. Bodrum Mandalini üreticileri bize güvensin, ürününe sahip çıksın; biz de tüm ekip arkadaşlarımla birlikte onlara destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Üreticiler Memnun

50 tonluk sevkiyat için bahçelerinden Bodrum Mandalini alımı yapılan üreticiler, son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bahçe sahiplerinden Hasan Akalan, “Bu çalışma, bu tempo böyle devam ederse hem mandalincilik hem de çiftçi kalkınır.” dedi.

Bir diğer üretici Barış Yücel Yavuz, “Normalde pazarlarda stant açarak satıyorduk ya da başka pazarcı arkadaşlarımız geliyordu. Onlar alıyordu ve tabii ki fiyatlar düşük oluyordu. Belediyemiz şimdi daha yüksek fiyattan alım yapmaya başladı.” ifadelerini kullanırken, üretici İbrahim Özdemir ise, “Satmakta zorlanıyorduk, belediye alım yapınca daha iyi oluyor.” dedi.

Öğrenciler Bodrum Mandalini’ni Dalında Tanıyor

Bodrum Mandalini’ni yalnızca bugünün değil, geleceğin de ürünü hâline getirmeyi hedefleyen Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, farkındalık çalışmalarını eğitim alanına da taşıyor. Bu kapsamda Bitez Mahallesi’ndeki uygulama bahçesinde öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bodrum genelindeki okullardan gelen öğrenciler, sınıflar hâlinde katıldıkları ziyaretlerde Bodrum Mandalini’nin tarihini, üretim sürecini ve hasadını öğrenirken; dalından mandalin toplayarak birebir deneyim yaşama fırsatı buluyor.

Yeşil Mandalin Döneminde De Üreticiler Desteklenmişti

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde, ilgili paydaşların desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Yeşil Bodrum Mandalini döneminde de üreticiler yalnız bırakılmadı. Bu dönemde toplam 72 üreticiden 70 ton mandalin alımı gerçekleştirildi.

Alımı yapılan Yeşil Bodrum Mandalinleri de yine Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonuyla Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıldı.