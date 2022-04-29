Bodrum merkezde iftar coşkusu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un birçok mahallesinde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Aras, 1986 yılından bu yana Türkkuyusu Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel sahur yemeğinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi, Ramazan ayında birçok mahallede iftar programları düzenledi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliği yaptığı iftar yemeklerine başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı. Gittiği her mahallede esnafla ve vatandaşlarla sohbet etme imkânı da bulan Aras, iftar vaktinde yemek standına geçerek vatandaşlara iftar yemeği servisi yaptı.

Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen, Ramazan ayı boyunca süren iftar programı Kadir Gecesi günü Bodrum Merkez’de gerçekleştirildi. Bodrum Kapalı Pazar Yeri’ndeki iftar yemeğine CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’ın yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt ile İlknur Ülküm Seferoğlu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Gelecek Partisi Menderes İlçe Başkanı Eyüp Akbaş, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bodrum’da gördüğü saygı ve hoşgörü ortamından dolayı Bodrum’a taşınası geldiğini söyleyen Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Allah herkese böyle belediye başkanı nasip etsin.” dedi.

Geleneksel Türkkuyusu Sahurunda Buluştular

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kadir Gecesi dolayısıyla Türkkuyusu Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel sahur yemeğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkkuyusu Camii yanındaki meydanda verilen sahur yemeğine; Başkan Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Türkkuyusu Mahalle Muhtarı Bahattin Aşkın, belediye birim müdürleri ile çok sayıda mahalleli katıldı.

Bu geleneğin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Aras, “Ramazan’ın son günlerine geldik. Bu ay boyunca tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar kabul olsun inşallah. Bizler bu dayanışmayla, Ramazan ayının getirmiş olduğu bu huzur ortamıyla, dostlukla sevgiyle kardeşlikle hayatımızı sürdürmeliyiz. Kadir Gece’nizin mübarek olmasını dileyerek bayramınızı şimdiden kutluyorum. Daha nice böyle güzel günlere ulaşmak dileğiyle. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Bodrum Belediyesi iftar programları 29 Nisan’da Turgutreis’te, 30 Nisan’da ise Ortakent Mahallesi’nde devam edecek.