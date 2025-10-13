Bodrum Sarı Yaz Kültür ve Sanat Festivali'nde Umurca Parkı’nda ''Sarı Yaz Yogası''

17. Uluslararası Bodrum Sarı Yaz Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Umurca Parkı’nda “Sarı Yaz Yogası” düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu tarafından “Bodrum’la Nefes Al” temasıyla düzenlenen yoga günleri, bu kez Sarı Yaz Kültür ve Sanat Festivali kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, festivalin doğayla uyumlu ve sağlıklı yaşam odaklı etkinlikleri arasında yer aldı.

Yoga eğitmeni Gizem Melkonyan’ın rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, Umurca Parkı’nın huzur dolu atmosferinde güne farklı ve dingin bir başlangıç yaptı.

“Sarı Yaz Yogası” etkinliklerinin bir sonraki durağı 15 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da Bitez Üç Fidan Parkı olacak.