Bodrum Sualtı Parkı’nın birinci etabı açılıyor

Bodrum Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bodrum Deniz Müzesi tarafından hayata geçirilen Blue Exile Art Project (BEAP) Sualtı Parkı’nın 1. Etap açılış etkinliği, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü Bitez Mevkii Görecek Adası’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Bodrum Yarımadasındaki deniz çayırlarını korumak ve bilinçlendirme sağlamayı hedefleyen Project Posidonia iş birliğinde deniz ve kıyıları koruma farkındalığını sanatın gücüyle birleştiren sualtı parkında ilk etapta 6 sanatçının eseri yer alacak.



BEAP Bodrum Sualtı Parkı’nın 1. etabında 6 sanatçı, eserleriyle yer alıyor. Projede yer alan sanatçılar Ayla Turan, Doğu Çankaya, Esra Sağlık, Genco Gülan, Kemal Tufan ve Mehmet Kutlu. Sanatçıların BEAP 2024 teması “Oksijen” ile ilişkilendirerek ürettikleri eserleri mermer, kil ve betondan oluşan büyük boyutta heykel, heykel grubu ve yerleştirmelerden oluşuyor. Sanatçılardan Kemal Tufan, eserini üretmeye 12 Haziran’da gerçekleşecek açılışla birlikte bir sualtı performansı ile başlayacak.